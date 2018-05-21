U13 Futbol Ligi hızla sona doğru

Sondan iki hafta önceki maçlar, önceki gün oynandı. Cephanelik Stadı’nda oynanan final maçında, 41 Futbol Kulübü, Yahya Kaptan’ı 2-1 yendi ve şampiyon oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Vinsan Stadı’nda da oynanan üç karşılaşmayla lige devam edilirken, C Grubu’nun tek yenilgisiz takımı Kartepe Belediyespor, Yeni Kocaelispor’u 3-0 yendi. Liderliğini sürdüren takım, şampiyonluğa koşuyor. Kocaelispor ise İzmit Futbol Kulübü’nü 8-0 yendi. Üçüncü maçta Kocaeli Gençspor, Şirinspor’u 7-0 mağlup ederken, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçta ise Yuvam İzmitspor, Serdar GB’ni 9-0 mağlup etti. U13 Futbol Ligi’nde son iki haftaya girilirken, hafta sonu oynanacak maçlarla bazı takımlar şampiyonluğu ilan edecek. Maçlar cumartesi ve pazar günü oynanacak.

KOCAELİSPOR: 8 İZMİT FK: 0

STAT: Vinsan (U13 B)

HAKEM: Aslan Batuhan Güneş ***

KOCAELİSPOR: Arda ***, Nihat ***, Suat ***, İbrahim *** (Berat **), Burak *** (Mehmetcan ***), Kaan ***, Eren ****, Atıf *** (Tuna **), Hamza *** (Erdem **), Bedirhan ***, Ege *** (Birkan **)

İZMİK FK: Alptekin **, Samet **, Baran **, Kaan *, Can * (Arda *), Berat **, Onur ** (Kerem *), Ercan Yalın Yiğit **, Eren Çetin ** (Talha *), Çınar ** (Berkay *), Yiğit ** (Tolga **)

GOLLER: Eren DK.23,29,32,38

Bedirhan DK.6, Mehmetcan DK.41,48, Suat DK.56

YENİ KOCAELİSPOR: 0 KARTEPE BLDSPOR: 3

STAT: Vinsan (U13 D)

HAKEM: Hakan Sarısoy ***

YENİ KOCAELİSPOR: Alper ** (Ayhan *), Kazım **, Fatih ** (Melihcan **), Erdem **, Arda **, Mert **, Kaan **, Ömer ** (Ebubekir **), Kerem **, Eray ***, Samet ** (Yasin **)

KARTEPE BLDSPOR: Haydar ***, Enes ***, Eyüp ***, Cihat ***, Ali ***, İslam ***, Semih *** (Berkay **), Emirhan ***, Bünyamin *** (Sefa **), Eren ****, Ömer *** Melih **)

GOLLER: Ömer DK.17, Eren DK.24,45

KOCAELİ GENÇSPOR: 7 ŞİRİNSPOR: 0

STAT: Vinsan (U13 C)

HAKEM: Burak Ersöz ***

KOCAELİ GENÇSPOR: Kadir *** (Mustafa **), Uğur ***, Enes ***, İsmail ***, Efe Tetik ***, Koray *** (Efkan **), Emre ***, Efe Güler **** Hamza Koruç *** (Cengiz **), Hamza Baltacı ***, Hakan *** (Ahmet **)

ŞİRİNSPOR: Ahmet Efe **, Çetin **, Salih ** (Furkan **), Kutay **, Yusuf ** **, Ahmet Yusuf **, Mert **, Yasin ** (Emirhan **), Bedirhan **, Osman **, Mustafa **

GOLLER: Efe Güler DK.25.38,50, Hakan DK.33, Efkan DK.54, İsmail DK.58, Hamza Baltacı DK.60

Hakan Baltacı DK.56 (Penaltı Kaçırdı)

SERDAR GBSPOR: 0 YUVAM İZMİTSPOR: 9

STAT: M.Ali Kağıtçı (U13 C)

HAKEM: Halid Çetinbaş ***

SERDAR GBSPOR: Refik ***, Efe **, Emirhan **, İsmail **, Hüseyin ** (Mert **), Gökhan **, Emircan **, Furkan **, Ömer **, Muhammet **, Ferdi ** (Enes **)

YUVAM İZMİTSPOR: Enes ***, Mustafa ***, Yiğit Gedikli ***, Melih ***, Emir *** (Erdoğan **), Eren ***, Gökay *** (İbrahim **), Kemal *** (Arda ***), Mücahit ***, Yiğit Gürkaş *** (Umut **), Yasin **** (Yasin Çetin **)

GOLLER: Yasin DK.7, 11, 17, 18, 20, Mücahit DK.25, Umut DK.33, 43, Eren DK.46