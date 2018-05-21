Uğur Okulları, velileriyle buluştu

Öğrencilerini başarılı bir geleceğe hazırlayan Uğur Okulları, velileriyle Wellborn Otel’de düzenlenen kahvaltıda buluştu. Programa Uğur Okulları Genel Merkez AR-GE ve Rehberlikten Sorumlu Genel Müdür Barış Sezgin, Yayınlar ve Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, Eğitim Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek, Başiskele Uğur Okulları Kurucu Temsilcileri Necip Katırağ, Yücel Erdoğan, Başiskele Uğur Okulları Kampus Müdürü Ali Rıza Gündoğdu, Başiskele Uğur Okulları Kampüs Lise Müdürü Adem Katırağ, Başiskele Uğur Okulları Kampüs Müdürü Ali Rıza Gündoğdu, Uğur Temel Lisesi Müdür Yardımcısı Ayhan Aşkın Tuncay, Fethiye Şube Müdürü Ömer Ulu, İstiklal Şube Müdürü Ali Bıkmaz, Yahya Kaptan Şube Müdürü Burcu Ünlübaşta ve veliler katıldı.

“GÜÇLÜ BİR KADRO KURDUK”

Uğur Okulları Başiskele Kampüs temsilcisi Necip Katırağ, Başiskele kampüsünün 30 milyon TL’lik yatırım bedeli olduğunu ifade ederek, “Yarım asırlık başarı geleneğimizi devam ettireceğimiz Başiskele Kampüsümüzü, Kocaeli’ye kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Başiskele Uğur Okulları Kurucu Temsilcisi Yücel Erdoğan ise “Öğrencilerimize hem fiziki şartları, hem de eğitmen kadrosu ile mükemmel bir eğitim öğretim hizmeti sunacağız. 54 derslikli, 12 bin metrekarelik kampüsümüzde birçok imkan yer alıyor. Bin 300 öğrenci kapasiteli yeni kampüsümüzde güçlü bir kadro kurduk" şeklinde konuştu.

“5 DİL, 2 BECERİ”

50'nci yılını kutlayan köklü ve global bir eğitim kurumu olan, öğrencilerin 21'nci yüzyıl becerileriyle donanması üzerine eğitim stratejilerini Bahçeşehir Üniversitesiyle kurguladıklarını belirten Nil Çiçek, “Uğur Okulları olarak eğitim yaklaşımlarımızla öğrencilerimize 5 dil ve 2 becerinin kazandırılmasını çok önemsiyoruz. Uğur Okulları olarak akademik başarıyı destekleyen yaklaşım ve yöntemlerimizle öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Uğur Okullarının günümüz eğitim sistemimizdeki en önemli özelliklerinden biri de sınavlara hazırlıktır” dedi.

44 İLDE 36 KAMPÜS

26 Kasım 1968'de Laleli'de ilk dersini vererek öğrencilerini üniversiteye hazırlayan Uğur Dershaneleri bugün, dönüştüğü Uğur Okulları ile Türkiye’nin her noktasında, konusunda uzman öğretmenleri ile okul öncesinden lise son sınıfa kadar Türkiye'nin en donanımlı eğitim olanaklarını sunmakta. Başarısı kanıtlanmış ilke ve modellerinden hareketle, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, Kişiye Özgü Eğitim Modeli, Kodlama Eğitimi, erken STEM ve STEM eğitim yaklaşımları ile Uğur Okulları, yarım asırlık başarı deneyimini 44 ilde, 36 kampüs, 24 Anadolu lisesi, 1 anaokulu, 6 ortaokul, 63 temel lise olmak üzere 130 okulu ile sürdürmekte.