Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 11:27 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 11:28 TSİ )

Uğur Okulları, velileriyle buluştu

Yarım asırlık deneyim, başarı ve vizyon ile öğrencilerini başarılı bir geleceğe hazırlayan Uğur Okulları, 400 velisiyle Wellborn Otel’de düzenlenen kahvaltıda buluştu.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Öğrencilerini başarılı bir geleceğe hazırlayan Uğur Okulları, velileriyle Wellborn Otel’de düzenlenen kahvaltıda buluştu. Programa Uğur Okulları Genel Merkez AR-GE ve Rehberlikten Sorumlu Genel Müdür Barış Sezgin, Yayınlar ve Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, Eğitim Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek, Başiskele Uğur Okulları Kurucu Temsilcileri Necip Katırağ, Yücel Erdoğan, Başiskele Uğur Okulları Kampus Müdürü Ali Rıza Gündoğdu, Başiskele Uğur Okulları Kampüs Lise Müdürü Adem Katırağ, Başiskele Uğur Okulları Kampüs Müdürü Ali Rıza Gündoğdu, Uğur Temel Lisesi Müdür Yardımcısı Ayhan Aşkın Tuncay, Fethiye Şube Müdürü Ömer Ulu, İstiklal Şube Müdürü Ali Bıkmaz, Yahya Kaptan Şube Müdürü Burcu Ünlübaşta ve veliler katıldı.

“GÜÇLÜ BİR KADRO KURDUK”

Uğur Okulları Başiskele Kampüs temsilcisi Necip Katırağ, Başiskele kampüsünün 30 milyon TL’lik yatırım bedeli olduğunu ifade ederek, “Yarım asırlık başarı geleneğimizi devam ettireceğimiz Başiskele Kampüsümüzü, Kocaeli’ye kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Başiskele Uğur Okulları Kurucu Temsilcisi Yücel Erdoğan ise “Öğrencilerimize hem fiziki şartları, hem de eğitmen kadrosu ile mükemmel bir eğitim öğretim hizmeti sunacağız. 54 derslikli, 12 bin metrekarelik kampüsümüzde birçok imkan yer alıyor. Bin 300 öğrenci kapasiteli yeni kampüsümüzde güçlü bir kadro kurduk" şeklinde konuştu.

“5 DİL, 2 BECERİ”

50'nci yılını kutlayan köklü ve global bir eğitim kurumu olan, öğrencilerin 21'nci yüzyıl becerileriyle donanması üzerine eğitim stratejilerini Bahçeşehir Üniversitesiyle kurguladıklarını belirten Nil Çiçek, “Uğur Okulları olarak eğitim yaklaşımlarımızla öğrencilerimize 5 dil ve 2 becerinin kazandırılmasını çok önemsiyoruz. Uğur Okulları olarak akademik başarıyı destekleyen yaklaşım ve yöntemlerimizle öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Uğur Okullarının günümüz eğitim sistemimizdeki en önemli özelliklerinden biri de sınavlara hazırlıktır” dedi.

44 İLDE 36 KAMPÜS

26 Kasım 1968'de Laleli'de ilk dersini vererek öğrencilerini üniversiteye hazırlayan Uğur Dershaneleri bugün, dönüştüğü Uğur Okulları ile Türkiye’nin her noktasında, konusunda uzman öğretmenleri ile okul öncesinden lise son sınıfa kadar Türkiye'nin en donanımlı eğitim olanaklarını sunmakta. Başarısı kanıtlanmış ilke ve modellerinden hareketle, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, Kişiye Özgü Eğitim Modeli, Kodlama Eğitimi, erken STEM ve STEM eğitim yaklaşımları ile Uğur Okulları, yarım asırlık başarı deneyimini 44 ilde, 36 kampüs, 24 Anadolu lisesi, 1 anaokulu, 6 ortaokul, 63 temel lise olmak üzere 130 okulu ile sürdürmekte.

Bugün 11:27 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kültür Koleji’nde Ataol Behramoğlu rüzgarı esti mask
Kültür Koleji’nde Ataol Behramoğlu rüzgarı esti
İzmit'te yaptığı çalışmaları ona "Alanında Harvard'a giren ilk Türk" ünvanını kazandırdı mask
İzmit'te yaptığı çalışmaları ona "Alanında Harvard'a giren ilk Türk" ünvanını kazandırdı
Yüz binlerce kişinin beklediği haber: Başvurular başladı! mask
Yüz binlerce kişinin beklediği haber: Başvurular başladı!
Uğur Okulları, velileriyle buluştu mask
Uğur Okulları, velileriyle buluştu
ODTÜ KYÖD Okulları'ndan muhteşem şampiyonluklar mask
ODTÜ KYÖD Okulları'ndan muhteşem şampiyonluklar
TED Koleji ile KOÜ’den işbirliği protokolü mask
TED Koleji ile KOÜ’den işbirliği protokolü
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor... mask
İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor...
CHP’de liste belli oldu! mask
CHP’de liste belli oldu!
Evinde ölü bulundu! mask
Evinde ölü bulundu!
Lise öğrencisinin cesedi sahile vurdu mask
Lise öğrencisinin cesedi sahile vurdu
İki kardeşi neden öldürdüğü ortaya çıktı! mask
İki kardeşi neden öldürdüğü ortaya çıktı!
Kurtar art arda 2’nci acıyı da yaşadı mask
Kurtar art arda 2’nci acıyı da yaşadı

GALERİ

Tramvayda anons ile evlilik teklifi mask
Tramvayda anons ile evlilik teklifi
Komşuda fabrika yangını! mask
Komşuda fabrika yangını!
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu! mask
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu!
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar mask
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar
CHP’den marşlı kutlama mask
CHP’den marşlı kutlama
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar mask
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL