MHP Körfez Belediye Meclis Üyesi Mehmet Gümüş 41 B 0505 plakalı otomobil ile İlimtepe bölgesinde yapımı devam eden yol çalışmasını incelemek üzere aracıyla henüz yapım aşamasındaki yola girdi. Gümüş'ün kullandığı araç, rampadan indiği sırada aracın frenleri kilitlenmesi ile bir anda hızla aşağı kaymaya başladı. Gümüş, otomobili çevirerek aracı kenardaki toprak malzemeye sürdü. Otomobil buraya takılarak dururken Mehmet Gümüş feci bir kaza atlatmış oldu. Kaza sonrasında Gümüş yara almadan kurtulurken otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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MHP'li meclis üyesi, ölümden döndü!
MHP Körfez Belediye Meclis Üyesi Mehmet Gümüş, feci bir kaza atlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz