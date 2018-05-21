MHP'li meclis üyesi, ölümden döndü!

MHP Körfez Belediye Meclis Üyesi Mehmet Gümüş 41 B 0505 plakalı otomobil ile İlimtepe bölgesinde yapımı devam eden yol çalışmasını incelemek üzere aracıyla henüz yapım aşamasındaki yola girdi. Gümüş'ün kullandığı araç, rampadan indiği sırada aracın frenleri kilitlenmesi ile bir anda hızla aşağı kaymaya başladı. Gümüş, otomobili çevirerek aracı kenardaki toprak malzemeye sürdü. Otomobil buraya takılarak dururken Mehmet Gümüş feci bir kaza atlatmış oldu. Kaza sonrasında Gümüş yara almadan kurtulurken otomobilde maddi hasar meydana geldi.