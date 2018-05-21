Ömer Halisdemir'e son kurşunu sıkan darbecinin kod adı Memati

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında açılan dava 1 ay önce karara bağlanmıştı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada 5 sanığa "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, 13 sanığa da aynı suçtan müebbet hapis cezası verilmişti. Mahkeme heyeti, Halisdemir'e son iki kurşunu sıkan sanık Mihrali Atmaca ile sanık Fatih Şahin'e "kasten adam öldürme" suçundan ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Atmaca'nın ismi itirafçı ifadesinde

Davanın en dikkat çekici ismi olan Mihrali Atmaca, yargılama sürecinde FETÖ ile bağlantısını sürekli reddetmişti. Örgüt ile bağlantısının olmadığını savunan Atmaca, darbeci olmadığını, aksine darbe girişimini engellemeye çalıştığını iddia etmişti. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen bir soruşturmada itirafçı olan şüpheli Mehmet Y., Mihrali Atmaca ile ağabeyi Eren Atmaca'nın FETÖ ile olan bağlantısı olduğunu kaydetti. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Atmaca ile ilgili olan kısmı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Söz konusu ifade dava dosyasına ek delil olarak sunuldu.

Örgütten öğrencilere "menfi" ve "müspet" fişlemesi

FETÖ mensubu olduğunu kabul eden Mehmet Y., 2010-2011 yıllarında Deniz Harp Okulunda son sınıftayken Harp Okulunun 2'nci sınıflardan sorumlu olan öğrenci teşkilatından olduğunu söyledi. Mihrali Atmaca'nın ağabeyi Eren Atmaca ile aynı hücrede olduklarını anlatan Mehmet Y., İstanbul'da adını bilmediği bir örgüt elemanının evine gittiklerini ifade ederek şunları kaydetti: "Bu esnada eve sonradan 2'nci sınıflardan sorumlu olduğunu değerlendirdiğim adını bilmediğim bir örgüt elemanı geldi, bizimle tanıştı. Daha sonra 'Polat' kod adlı Eren Atmaca, Murat K., Murat B. ve benim karşıma oturarak laptopunu açtı. Daha sonra bize sorumlu olduğunu söylediği tüm 2'nci sınıflardaki öğrenciler ile ilgili olarak onları menfi (yapıya karşı düşüncesi olumsuz olan), müspet (yapıya karşı olumsuz düşüncesi olmayan ya da yapıyla bağı olan) olarak ikiye ayırdığını söyledi. Sonrasında dördümüze laptopu çevirerek tüm 2'nci sınıf öğrencilerinin olduğu listeyi karşılarında menfi yada müspet yazılı olarak gösterdi. Adını bilmediğim bu örgüt elemanı bize yönelerek, 'ayrım yapmadan tüm öğrencilere disiplinsizlik yapıyorlarsa cezalandırılmalarını sağlayın ancak menfi olan öğrencilere özellikle dikkat edin. Hatalarını bulduğunuzda sakın acımayın' dedi. Ancak ben bu yönlendirmeye asla uymadım."

"Abisi Polat, kardeşi Memati"

Mehmet Y., başka bir gün de 3'üncü sınıf öğrencilerinden sorumlu olan adını bilmediği örgüt elemanıyla buluştuklarını söyledi. Örgüt elemanının 3'üncü sınıf öğrencilerinin çoğunun "menfi" olduğunu söylediğini aktaran Mehmet Y., buluşmada "Polat" kod adlı Eren Atmaca'nın da olduğunu, kardeşi olan Mihrali Atmaca'nın da 3'üncü sınıfta olduğunu bildiklerini kaydetti. Mehmet Y., "Adını bilmediğim 3'üncü sınıflardan sorumlu olan örgüt elemanı bize yönelerek Eren Atmaca'nın kardeşi Mihrali Atmaca'nın yapıyla bağı olduğunu ve Mihrali Atmaca'nın 3'üncü sınıflardan olan iki öğrencinin eşcinsel ilişkisini tespit ederek o kişilerin okuldan ilişiğinin kesilmesini sağladığını söyledi ve Mihrali Atmaca'yı bize övdü. Ayrıca Eren Atmaca da bunu doğrulayarak kardeşinin kod adının 'Memati' olduğunu söyledi. Biz de hatta Eren ve kardeşinin kod adının Polat ve Memati olmasına güldük. Ayrıca yine bu Memati kod adlı Mihrali Atmaca medyadan bildiğim kadarıyla Ömer Halisdemir'i şehit eden şahıs olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.