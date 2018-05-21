Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından, yapılan açıklamada 14 Nisan ile 20 Nisan tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 18 kilo 63,44 gram esrar, 59 adet uyuşturucu hap, 77 miligram metamfetamin ve 22 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
Bugün 11:54 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:56 TSİ )
Haftalık uyuşturucu raporu
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz