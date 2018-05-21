Bilim Merkezi- Seka Devlet Hastanesi arasına alternatif yol

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sekapark’ta ulaşım için alternatif bir yol oluşturdu. Daha önce Kültür Evleri ve demiryolu arasında bulunan yol, Bilim Merkezi- Kültür Evleri ve Seka Hastanesi yanından ulaşım sağlıyordu. Mevcut yolun tramvay hattı güzergâhı haline getirilmesi ile ulaşım farklı bir güzergâha alındı.

D-100’E BAĞLANIYOR

Bilim Merkezi önünden başlayan yeni güzergâhSekapark’a ulaşım sağlayan metal köprünün altından ilerliyor. Film Platosu ve Kültür Evleri’nin arasından geçen alternatif yol, buradan Seka Devlet Hastanesi önüne çıkan taş yola bağlanıyor. Bu güzergâhı kullananlar buradan D-100’e ulaşabiliyorlar.

DÖNER KAVŞAK

Alternatif oluşturulan yol bölümü asfaltlandı. Yolun Kültür Evleri tarafındaki kaldırım parkeyle kaplandı. Yolda ayrıca aydınlatma direkleriyle gece ışıklandırılması yapıldı. Ayrıca yolun film platosu batı girişi ile Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinden Sekapark’a uzanan ikinci yaya köprüsü arasına döner kavşak yapıldı.