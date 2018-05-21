Kültür Koleji’nde Ataol Behramoğlu rüzgarı esti

Modern Türk şiirinin en büyük isimlerinden Ataol Behramoğlu, Kültür Koleji öğrencileriyle söyleşi-dinleti tarzında bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan Kültür Koleji Kurucusu ve Onursal Başkanı Fahamettin Akıngüç, İKEK Yönetim Kurulu Başkanı Ful Akıngüç Över, Yönetim Kurulu Üyesi Lale Akıngüç, Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu ve okul yöneticileri Ataol Behramoğlu ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

ÖĞÜT VERDİ

Kültür Koleji Fen Lisesinin organize ettiği etkinliğe katılım oldukça fazlaydı. Türkçe Bölümü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda Şair-Yazar Ataol Behramoğlu şiirlerinden seçmeler okudu ve kendi öyküsünden anılar anlatarak şiirle olan dostluğunun geçmişine değindi. Söyleşi ardından kitaplarını imzalayan Ataol Behramoğlu, öğrencilere hayatı dolu dolu ve hakkıyla yaşamalarını öğütledi.