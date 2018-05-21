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Bugün 12:03 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 12:05 TSİ )

Gören Göz cihazının dağıtımı başladı

Görme engelliler için hazırlanan Gören Göz cihazının dağıtımı Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde başladı.

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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliği ile başlatılan ve görme engellilerin gitmek istedikleri yere ulaşmalarını sağlayarak bağımsız hareket edebilmelerine destek olmak amacıyla yürütülen Gören Göz Projesi, 2018 yılı kapsamında ve güncellenen yeni yazılım ve cihazla birlikte 41 ilde dağıtılmak üzere 5 bin adet Gören Göz Cihazı için ön başvuru alınacak.

NAVİGASYON ÖZELLİĞİ VAR

Gören Göz cihazı, görme engellilerin ulaşmak istediği yere sesli komutlar yardımıyla yürüyerek veya otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarını kullanarak gidebilmesi amacıyla tasarlanmış Gören Göz yazılımının yüklenmiş olduğu ve GPS alıcısına gelen koordinat bilgilerinin sayısal harita yardımıyla işlenmesiyle görme engelliyi sesle veya tuşla gitmek istediği adrese doğru yönlendirecek olan bir akıllı telefon cihazıdır. Gören Göz cihazları sahip olduğu navigasyon özelliği sayesinde görme engellilerin erişilebilirliğini kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır.

CİHAZ HAKKINDA EĞİTİM DE VERİLMEKTE

Görme engelini belirten ve ilgili yönetmeliğe uygun olarak alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporuna göre görme engeline ilişkin tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yüzde 70 ve üzerinde olan engellilere cihaz dağıtımı yapılmakta. Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde Gören Göz Başvuru Cihazı ve dağıtımı başladı. İl Müdürü Bekir Yümnü ve İl Müdürlüğü personelleri tarafından sıkı takip edilmekte. Görme engelli vatandaşlara kendi isteğine göre Bakanlık personeli tarafından cihaz hakkında eğitim de verilmekte.

Bugün 12:03 TSİ - Sağlık

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