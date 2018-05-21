Solakoğlu'ndan büyük tepki: Ben listeden çıkacağım!

Kocaeli Barosu eski Başkanı Tamer Solakoğlu, CHP’nin dün açıkladığı milletvekili aday listelerinde kendisine Kocaeli 10’uncu sırada yer buldu. Solakoğlu listelere büyük tepki gösterirken, “Bu listede Gölcük nerede, Derince nerede, Karamürsel nerede? Gebze sadece bir kişinin temsil edilmesiyle halledilmiş mi oluyor? Biz, CHP olarak başarılı olmak istiyorsak sokağın sesini dinlemeliyiz ama dinlemiyoruz. Birileri kendi siyasi geleceğini kurtarmak için manevralar yapıyor. İki dönem beni partim altıncı sırada göstermiş. Bu dönem de 10’uncu sıraya koymuş. Eğer böyleyse beni listeden çıkarsınlar. Yoksa ben listeden çekileceğim zaten” dedi.

BU LİSTE KOCALEİ’Yİ KAPSAMIYOR

Solakoğlu son olarak, “Bu listenin doğru olduğuna inanmak istemiyorum. Mülakatta Faik Öztrak ile konuştuğumda aynen şunları söyledim; Kocaeli çok zor bir il. Bütün belediyeler AK Parti’nin elinde. Buna rağmen biz mücadele etmeye hazırız. Bütün Kocaeli’yi kapsayan bir liste yaparsak mücadele ederiz, bu seçimi kazanırız. Bu liste Kocaeli’yi kapsamıyor. CHP örgütlerini de kapsamıyor. Bu listeyle sonuç almak mümkün değildir” ifadelerine yer verdi.