Listeler ile ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Bu liste CHP’nin listesi. 44 kişi CHP’den seçildi. Dışarıdan seçilmedi. Başvururken her şeyi göze almak lazım. Kimse onlara liste sırası konusunda söz vermedi. Tabi ki beklenen gibi olmayabilir sonuç fakat partiye küsme olmaz. Siz milletvekili aday adayı olurken kendinizi teslim etmişsiniz. Ben listede istediğim yerde değilim, İstifa ederim demek; Türkiye’ye, CHP’ye ihanet etmek demektir. Bizim amacımız karşımızdaki diktatörü devirmek. Listelerle ilgili tartışmayı doğru bulmuyorum. Bu liste bizim listemizdir. Konuyla ilgili tartışmayı lüzumsuz buluyorum” ifadelerini kullandı.
Bugün 12:32 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:41 TSİ )
Sarıbay: Başvururken her şeyi göze almak lazım
CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, listeler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Bugün 12:32 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz