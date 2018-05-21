CHP’de adaylar listeyi değerlendirdi!

CHP 27’nci dönem milletvekili aday listeleri belli oldu. Listeleri çıkarmak için tüm randevularını iptal eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli aday listesine de son şeklini verdi. Genel merkez tarafından 5 kişilik bir komisyon oluşturuldu. Komisyonda görev alan Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, FaitÖztrak ve Seyit Tosun aday adayları ile 5’er dakikalık mülakat yaptı. Gerçekleştirilen kritik Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası 13 kişilik Kocaeli milletvekili listesi kesinleşti.

LİSTEDE SÜRPRİZ İSİMLER

CHP’de milletvekili listesinde ilk üç sıra değişmezken sürpriz isimler de yer aldı. 1’nci sırada Fatma Kaplan Hürriyet, 2’nci sırada Haydar Akar, 3’ncü sırada Tahsin Tarhan yerlerini korurken 4'üncü sırada Muhip Kanko, 5'inci sırada Anıl Acurman, 6'ncı sırada Ebru Küçükaydın, 7'nci sırada Yeşim Akpınar, 8'nci sırada gençlik kotasından Orkun Utkubaş, 9'ncu sırada İsmail Demir, 10'uncu sırada Tamer Solakoğlu, 11’nci sıra Sezer Nilgün Aydın, 12’nci sırada Tuğman Kayalı, 13’ncü sırada ise Zeynep Çiğdem Canbazbulunuyor. CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ise listede kendisine yer bulamadı

BAŞVURURKEN HER ŞEYİ GÖZE ALMAK LAZIM

Listeler ile ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Bu liste CHP’nin listesi. 44 kişi CHP’den seçildi. Dışarıdan seçilmedi. Başvururken her şeyi göze almak lazım. Kimse onlara liste sırası konusunda söz vermedi. Tabi ki beklenen gibi olmayabilir sonuç fakat partiye küsme olmaz. Siz milletvekili aday adayı olurken kendinizi teslim etmişsiniz. Ben listede istediğim yerde değilim, İstifa ederim demek; Türkiye’ye, CHP’ye ihanet etmek demektir. Bizim amacımız karşımızdaki diktatörü devirmek. Listelerle ilgili tartışmayı doğru bulmuyorum. Bu liste bizim listemizdir. Konuyla ilgili tartışmayı lüzumsuz buluyorum” ifadelerini kullandı.

ŞİMDİ ÇALIŞMA ZAMANI

İYİ Parti’nin seçimlere girememe tehlikesini ortadan kaldırmak için CHP’den, İYİ Parti’ye geçen ve tehlikenin ortadan kalkmasının ardından tekrar partisine geri dönen 15 milletvekilinin içinde yer alan Fatma Kaplan Hürriyet beklendiği gibi yeniden 1’inci sıradan Kocaeli milletvekili adayı gösterildi. Listede 1’nci sırada bulunan mevcut milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet gazetemize yaptığı açıklamada, “Listemiz hayırlı olsun. Yine her zamanki gibi aylık çalışmalarımıza bütün örgütlerimiz ile birlikte devam edeceğiz. Şimdi çalışma zamanı” dedi.

BİREYSEL BEKLENTİ MESELESİ DEĞİL

Listede 2’nci sırada yer alan mevcut milletvekili Haydar Akar, “Listemiz partimize ve kentimize hayırlı olsun. Listeyi sıralama olarak değerlendirmek doğru değil. Adaylık için müracaat eden tüm arkadaşlarımız milletvekili olma kabiliyetinde ama sonuçta 13 kişi yazılıyor. Bu 13 kişi seçilirken mülakatlar yapıldı, komisyon kuruldu, örgütlerin görüşü alındı. İnanıyorum ki listeye giren ve giremeyen bütün arkadaşlarım şevkle çalışacak. Önce 24 Haziran sonra 8 Temmuz’da bu işi bitirip iktidar olacağız” dedi. Listeye gelen tepkileri değerlendiren Akar, “Herkesin eşi dostu var illaki giremeyenler üzülecektir ama bunlar geçici tepkiler. Arkadaşlarımızı sahipleneceğiz. Listede kimin olduğu önemli değil önemli olan partimiz.Duygusal davranılabilir ama bireysel beklenti karşılama meselesi değil” dedi.

EN DOĞRUSU ÖNSEÇİM OLMASIYDI

Listede 3’üncü sırada yer alan mevcut milletvekili Tahsin Tarhan, “Ben sırlamaya değil resmin bütüne bakıyorum. Bu dönem en önemli şey Cumhurbaşkanlığı seçimini almak ve parlamentoda çoğunluğu sağlamak. İlk kez çift dikişli bir seçime gidiyoruz. Burada sadece sıralamaya bakmamak gerek başkanlığı da almak gerekiyor. Listeler il ve ilçe örgütlerimizin önerisiyle genel merkeze öneri sunuldu. Genel merkezin takdiri ile belirlendi. Aday adayı olan 44 arkadaşım ile birlikte Kocaeli’de CHP’nin iktidarı için çalışacağız. Sadece 13 aday yok bütün aday adayları milletvekili adayıymış gibi çalışacak” dedi. Listelere gelen tepkiler hakkında konuşan Tarhan, “Listeler bizim takdirimiz değil, partinin takdiridir. Atama olan bu sistemlerde her zaman böyle kırgınlıklar olur. Keşke zaman olsaydı da önseçim olsaydı, en doğrusu önseçim olmasıydı” diye konuştu.

BEN DE 2015'TE GİREMEMİŞTİM, AMA ÇALIŞTIM

Listede 4’üncü sırada yer alan Muhip Kanko listeyi beğendiğini belirtti. Kanko, “Gayet iyi bir liste. Hedefimiz 6 vekil çıkarmaktı. 24 Haziran'dan sonra huzurlu mutlu bir sabaha uyanacağımıza inanıyoruz" dedi. Listeye gelen tepkilere ise, "Ben de 2015 seçimlerinde listeye girememiştim, ama partim için çalıştım. Günlük duygusal tepkilerden uzak durulmalı diye düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.

SIKILMADIK EL BIRAKMAYACAĞIZ

Listede 5’nci sırada yer alan Anıl Acurman, “Yerin hiç bir önemi yok. Listede olsak da liste dışında da kalsak 44 arkadaşımızın çalışacağından emindik. 5’nci sıradayım ne olurda olsun, sonuna kadar gereken neyse yapacağız. Bu zamana kadar gençlik ile hareket ettik. Partimiz bize çalışın olun dedi biz de olana kadar çalışacağız. Şehrimizden 5 ve 6 milletvekilini meclise göndereceğiz. Meclis çoğunluğu ve cumhurbaşkanlığı partimizin olacak. 24 Haziran’a kadar sıkılmadık el bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

İKTİDARA GELMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Listede 6’ncı sırada bulunan Ebru Küçükaydın, “Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Hepimiz CHP’nin iktidara gelmesi için çalışacağız. Milletvekili adayı arkadaşların sıralamaları genel merkezin takdiridir. Bizde partililer olarak genel merkezimizin bu kararına saygı duyuyoruz. Yıllarca siyasilerin yolsuzlukları ile mücadele ettim. Şimdi de parti çatısı altında bu mücadelemize devam edeceğiz” sözlerini kullandı.

MUTLUYUM ÇALIŞACAĞIZ

Eğitim Sen Kocaeli Şubesi'nde 21 yıl boyunca görev yapan Yeşim Aydemir Akpınar, listede 7’nci sırada yer aldı. Listeyi değerlendiren Akpınar, “Mutluyum, çalışacağız. CHP'de sol söyleme ihtiyacın olduğunun, emekçiye, işçiye yer olduğunun kanıtıyım. Ön seçim olmayan bir yerde liste belirlendiğinde tepkiler olur. Arkadaşlarımızın çok çalışacağının inancındayım. Biz Muharrem İnce'nin başkan olacağının, CHP'yi iktidara taşıyacağımızın inancındayız" şeklinde konuştu.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIM

Listede 8’nci sıraya gençlik kotasından ismini yazdıran Orkun Utkubaş, “Öncelikle sürecin başından beri arkamda duran başta Kocaeli İl Örgütü, Kocaeli İl ve İlçe gençlik örgütleri, ve Derince İlçe Örgütü olmak üzere tüm partililerime teşekkür ederim. Daha 27 yaşında iken ismimi iki milyon oy pusulasına yazdıracak olan ve hiç tanımadığım insanların elini sıkmak için bana milletvekili adaylığı sıfatını veren partime minnettarım.Bu minnet duygusuyla gece gündüz durmadan çalışacağım” ifadelerini kullandı.

GEBZE’DEN BİR ADAY DAHA OLMALIYDI

27’nci dönem milletvekili aday listesinde 9’uncu sırada yer alan İsmail Demir, “Benim sıramın çok önemi yok. İlk beşin içinde bir Gebzeli aday daha olmasını isterdim. Kocaeli’nin yüzde 47’si Gebze’de yaşıyor. Bir aday daha olmalıydı. Kocaeli’den 5 milletvekili çıkarırız diye düşünüyorum” açıklamalarında bulundu.

BEN LİSTEDEN ÇEKİLECEĞİM

Listede 10’ncu sırada olan Tamer Solakoğlu listelere büyük tepki gösterdi. Solakoğlu, “Bu listede Gölcük nerede, Derince nerede, Karamürsel nerede? Gebze sadece bir kişinin temsil edilmesiyle halledilmiş mi oluyor? Biz, CHP olarak başarılı olmak istiyorsak sokağın sesini dinlemeliyiz ama dinlemiyoruz. Birileri kendi siyasi geleceğini kurtarmak için manevralar yapıyor. İki dönem beni partim altıncı sırada göstermiş. Bu dönem de 10’uncu sıraya koymuş. Eğer böyleyse beni listeden çıkarsınlar. Yoksa ben listeden çekileceğim zaten. Bu listenin doğru olduğuna inanmak istemiyorum. Mülakatta Faik Öztrak ile konuştuğumda aynen şunları söyledim; Kocaeli çok zor bir il. Bütün belediyeler AK Parti’nin elinde. Buna rağmen biz mücadele etmeye hazırız. Bütün Kocaeli’yi kapsayan bir liste yaparsak mücadele ederiz, bu seçimi kazanırız. Bu liste Kocaeli’yi kapsamıyor o yüzden sonuç almak mümkün değildir” dedi.

LİSTE GÜZEL OLMAMIŞ

Listede 11’nci sırada yer alan Sezer Nilgün Aydın, “Liste güzel fakat, Gebze’ye aşağılarda yer verilmiş. Oy potansiyeli çok olan Gebze’nin son sıralarda olması güzel olmamış daha ön sıralarda olmayıdı. Liste partimize hayırlı olsun. Hep birlikte el ele daima ileriye gideceğiz. İktidarı çalışa çalışa kazanacağız” açıklamalarında bulundu.

KEŞKE ÖNSEÇİM OLSAYDI

CHP Kocaeli milletvekili aday listesinde 12'nci sırada yer bulan Tuğman Kayalı, "Ciddi bir sürece giriyoruz. Listelerle ilgili yorum yapamayacağım. Genel merkezimizin değerlendirmesi. Üst sıralarda olup olmamamın anlamı yok. Ben partime girdiğimden beri çok aktif olarak çalışıyorum. Olsam da olmasam da devam ettirecektim. AKP'yi devirmek için tüm çabamızın göstereceğiz" dedi. Devamında listeye gelen tepkilerle ilgili konuşan Kayalı, "Tepkiler doğaldır. Keşke ön seçimle liste oluşturulabilseydi. Daha az tepki olurdu" ifadelerine yer verdi.

ALTTA OLMAK ÖNEMLİ DEĞİL

Listede 13’üncü sırada olan Zeynep Çiğdem Canbaz, “Listede olmak ya da olmamak fark etmez. Listede 13’ncü sıradayı ama 1’nci sıradaymış gibi çalışacağım. Örügütüm her kademesinde çalışmaktan onur duyacağım. Her ilçeye gidip çalınmadık kapı bırakmayacağız. Kocaeli’de en az 5 milletvekili çıkaracağız. Altta olmak hiç önemli değil” dedi.