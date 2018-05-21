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3 saat sırada bekle bir de doktordan fırça ye!

İzmit insanının sosyal medyada buluşma noktası Biz İzmitiz grubunda bugün paylaşılan bir gönderide Volkan Berat Arslan isimli kullanıcı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde şahit olduğu olayı anlattı.

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İzmit insanının sosyal medyada buluşma noktası Biz İzmitiz grubunda bugün paylaşılan bir gönderide Volkan Berat Arslan isimli kullanıcı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde şahit olduğu olayı anlattı. Sabah saat 10'da sıra alan Arslan, yaklaşık 3 saattir sıra beklediğini ve koridorda oluşan kuyruğu fotoğraflayarak üstüne bir de doktordan "fırça" yediğini belirtti.

Arslan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şu an yeni Kocaeli Devlet Hastanesi Ortapedi Polikliniğinde kuyruk bekliyorum. Sabah 10'da numara aldım. Ayak parmağımda çatlak var. Saatlerdir kapı önünde bekleyen insanlar doğal olarak kaynaştı ve sohbet ediyor. Kıymetli doktorumuz Hasan Onur Yaka kapı önündeki sese sinirlenip bir hışımla çıktı ve herkese fırça attı. İlla öğle paydosuna mi çıkalım diye yükseldi. Burada herkes acil servisten gelen ve acil durumda hasta. Saatlerdir bekliyoruz bir de fırça yiyoruz. İster çık molaya ister çıkma ey doktor efendi. Ben hasta olacağım sen de tedavi edeceksin. Şartların zorluğunu bana değil bakanlığa ilet... Doktorsun diye 80 yaşında amcaya teyzeye fırça atma hakkın yok..."

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Yorumlar

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Ayhan - şu iki aydır hastanelerde acayip işler oluyor.doktorlar tam anlamıyla çalışmayıp.sıra var muayene odalarının önünde.gecen hafta kocaeli umuttepe üniversite hastanesine ortopedi bölümüne gittim alalhım.oda ne sanırsın savaş ayın haber yaptıgı yıllar...utandım hastanenin o anki görüntüsüne.meger hergün öyleymiş.saglık bakanlıgına buradan çagrı yapıyorum...mr ve tomografi içinde 4 ay 5ay ileri tarihe gün veriliyor...aklıma şu geliyor.SEÇİME YAKINMI BU OLAYLAR YÜKSELDİ.POLİTİK BİR EYLEMMİ VAR

Yanıtla . 0Beğen 21 Mayıs 15:53

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