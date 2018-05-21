KOCAELİ BASKET Türkiye şampiyonu oldu: 81-74

Kızlarda ve erkeklerde kentin en başarılı basketbol kulübü olan Kocaeli Basket, 14-20 Mayıs tarihleri arasında Muğla’da düzenlenen, U-15 A Erkek Türkiye Şampiyonası finalinde, Ankara’nın ekol olmuş basketbol kulübü TED Kolejliler’i 81-74 mağlup etti ve Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonluk kupasını alan temsilcimizde en değerli oyuncu (MVP) Alperen Ertuna seçildi. Alperen, kupasını ve ödülünü Kocaelispor atkısı açarak aldı.

SIRA KIZLARDA

Yarı finalde Bursalı rakibini tam 20 sayı farkla 61-41 deviren basketbolcular, tarihi bir başarıya imza attı. Kocaeli Basket U-18 Kız Takımı ise Ordu’da Türkiye finallerinde boy gösterecek. Tüm yaş gruplarında en kötü Türkiye yarı finallerini gören Kocaeli Basket’te, kızların başında aynı zamanda kulübün de başkanlığını yapan Mevlüt Salla olacak. Kızların da Türkiye derecesi ile İzmit’e dönmesi bekleniyor.