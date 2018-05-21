Periler Bursa’dan 2-0 mağlup döndü

Bundan sonraki İzmit’teki iki maç yarın ve cuma günü saat 18.00’de oynanacak. Takımımız bunlardan birini kaybederse elenecek. Üst üste 3 maçı kazanırsa, bilyoner.com Ligi’ne yükselebilmek için final oynama hakkı kazanacak. 2-2’lik beraberlik halinde, 5’nci ve son maç yine Bursa’da oynanacak.

UZATMADA YENİLDİ…

Bursa Yıldırım spor salonunda oynadığı ilk maçta 70-50 yenilen kızlar, ikinci maçta başa baş mücadele sonrasında ilk periyotu 15-15 berabere bitirdi. 2. periyodu 30-29 önde bitiren Periler, üçüncü periyotta bir sayı geride kaldı: 45-44. Son periyotta maç skoru 55-55 olunca, 5 dakikalık uzatma oynandı. Temsilcimiz uzatmada maçı 64-61 kaybetti, seride 2-0 geriye düştü ve turu iyice zora soktu. Yarın ve Cuma günü İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak maçlar saat 18.00’de başlayacak. İzmit Belediyespor bu iki maçı alıp, seriyi 2-2 yapmak zorunda. Bir yenilgide bile elenecek.