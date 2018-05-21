Periler Bursa’dan 2-0 mağlup döndü

Bundan sonraki İzmit’teki iki maç yarın ve cuma günü saat 18.00’de oynanacak. Takımımız bunlardan birini kaybederse elenecek. Üst üste 3 maçı kazanırsa, bilyoner.com Ligi’ne yükselebilmek için final oynama hakkı kazanacak. 2-2’lik beraberlik halinde, 5’nci ve son maç yine Bursa’da oynanacak.
UZATMADA YENİLDİ…
Bursa Yıldırım spor salonunda oynadığı ilk maçta 70-50 yenilen kızlar, ikinci maçta başa baş mücadele sonrasında ilk periyotu 15-15 berabere bitirdi. 2. periyodu 30-29 önde bitiren Periler, üçüncü periyotta bir sayı geride kaldı: 45-44. Son periyotta maç skoru 55-55 olunca, 5 dakikalık uzatma oynandı. Temsilcimiz uzatmada maçı 64-61 kaybetti, seride 2-0 geriye düştü ve turu iyice zora soktu. Yarın ve Cuma günü İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak maçlar saat 18.00’de başlayacak. İzmit Belediyespor bu iki maçı alıp, seriyi 2-2 yapmak zorunda. Bir yenilgide bile elenecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz