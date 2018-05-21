Kiraz Turnuvası’nda halaylı ısınma!

Organizasyonun başarılı takımlarından Armutlu Emlak İnşaat da turnuvaya keyif veren takımlardan biri olarak öne çıkıyor. Armutlu Emlak İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Armutlu, maç öncesi sporcularla birlikte halay çekerek maça ilginç bir şekilde ısındı. Tertip Kurulu Başkanı Metin Özkan “Bunlar, bizleri mutlu eden görüntüler. Özkan başkanımızı ve sporcuları enerjilerinden ötürü tebrik ederim” dedi.