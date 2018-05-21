Organizasyonun başarılı takımlarından Armutlu Emlak İnşaat da turnuvaya keyif veren takımlardan biri olarak öne çıkıyor. Armutlu Emlak İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Armutlu, maç öncesi sporcularla birlikte halay çekerek maça ilginç bir şekilde ısındı. Tertip Kurulu Başkanı Metin Özkan “Bunlar, bizleri mutlu eden görüntüler. Özkan başkanımızı ve sporcuları enerjilerinden ötürü tebrik ederim” dedi.
Bugün 13:13 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:14 TSİ )
Kiraz Turnuvası’nda halaylı ısınma!
7. Altın Kiraz Futbol Turnuvası renkli görüntülere sahne oluyor.
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Bugün 13:13 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz