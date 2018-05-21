Neslihan’dan çifte altın geldi…

Mavi Beyazlı başarılı sporcu, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yıllık takviminde yer alan Uluslararası Masa Tenisi Turnuvası’na Milli Takımı temsilen katıldı.

ÇİFTE ALTIN KAZANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı sporcusu Neslihan Kavas Slovenya’nın Lasko kentinde düzenlenen Paralimpik Masa Tenisi Slovenya Açık Turnuvasına Milli Takımımızı temsil etti. Class 9 kategorisinde yarışan Neslihan Kavas, finalde Brezilyalı rakibini 3-1 yenerek altın madalya kazandı. Başarılı sporcu Class 9-10’da takım kategorisinde Merve Cansu Demir ve Hilal Türkkan’ın da içerisinde bulunduğutakımlar finalinde de Brezilya'yı 2-1 yenerek altın madalyayı elde etti.