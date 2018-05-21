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Listeye itiraz için Ankara’ya gittiler!

CHP Kocaeli’de 13 kişilik listenin belirlenmesinin ardından ortalık karıştı. Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, listeye itiraz etmek için Ankara’ya gitti.

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CHP Kocaeli’de 13 kişilik liste belli olmasının ardından ortalık karıştı. Liste parti örgütü tarafından beğenilmedi. İlk üç sıra değişmedi. Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar ve Tahsin Tarhan yerini korurken, 13 kişilik liste zayıf olarak değerlendirildi. Özellikle geçmiş dönem 6. Sıradan milletvekili adayı gösterilen eski Baro Başkanı Avukat Mehmet Tamer Solakoğlu’nun 10. Sıradan aday gösterilmesi büyük tepki çekti. Solakoğlu, “Listenin gerçek olduğuna inanmak istemiyorum” diye sitem ederken, böyle giderse adaylıktan çekileceğini dile getirdi.

LİSTEYİ İÇİMİZE SİNDİREMEDİK

İl sekreteri Avukat Hüseyin Acurman’ın 31 yaşında ki avukat oğlu Anıl Acurman’ın  5. Sıradan aday gösterilmesi de partililerin tepkisine neden oldu. Bunun üzerine Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz da listeye itiraz için Ankara’ya gitti. Listeyle ilgili olarak Başkan Yılmaz, ilçe yöneticileri ve bazı milletvekili aday adayları ile birlikte dün gece yola çıkıp Ankara’ya gittiği öğrenildi. CHP’li Yılmaz’ın listeyle ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek isteyeceği bilgisine ulaşıldı. Listenin YSK’ya verilmeden bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu oldu. Ankara’ya gittiğini doğrulayan Başkan Yılmaz, “Liste çalışması için Ankara’ya gittim. Hazırlanan listeyi Gebze örgütü olarak içimize sindiremedik. Şu ana kadar parti yetkilisi 3 kişiyle görüştük. Çabalarımız devam ediyor” dedi.

Bugün 13:27 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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