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ÇYDD, Mentorluk projesinin 4. dönemini sonlandırdı

ÇYDD Kocaeli Şubesi, 2014 yılında uygulamaya başladığı Mentorluk projesinin 4’üncü dönemini sonlandırdı. Mentorluk Proje Koordinatörlüğünü 4 dönemdir devam ettiren Dilara Yaltrak, bu görevini şube üyelerinden Neriman Altun’ a devretti.

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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kocaeli Şubesi, 2014 yılında uygulamaya başladığı Mentorluk Projesi’nin 4’üncü dönemini, bir akşam yemeği etkinliği ile sonlandırdı. 8 aylık karşılıklı öğrenme ilişkisine dayanan projenin bu döneminde de daha önceki dönemlerde olduğu gibi, 15 Mentor (burslu üniversite öğrencilerine çeşitli konularda doğru yolu bulmaları için ışık tutan kişi) ve 15 Menti (çeşitli branşlardan burslu üniversite öğrencileri) beraber çıktıkları öğrenme yolculuğunu başarıyla sonlandırdılar.

DİLARA YALTRAK’A PLAKET

ÇYDD Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Dönmez, Başkan Yardımcısı Birsen Talu, Yönetim Kurulu üyeleri Neşe Özer, Sebahat Yavaş ve Nebahat Coşar’ın katılım gösterdiği gecede, 4 yıl boyunca projeye verdiği emekler ve başarılı çalışmaları ile projeyi sürdürülebilir kılan Dilara Yaltrak’a yönetim kurulu tarafından teşekkür plaketi verildi.

“ONUR DUYDUM”

Aynı zamanda, ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olan Dilara Yaltrak, “Gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülen bu projeye verdikleri gönüllü her türlü destek için değerli mentorlarımıza ve kişisel gelişimlerine önem vererek gönüllü katılım sağlayan değerli gençlerimize teşekkür ederim. Sizler sayesinde, derneğimizin önemli projelerinden biri, şubemizde başarıyla yürütülmektedir. Üyesi olmaktan gurur duyduğum Şubemizin yönetim kurulunun çok değerli başkanına ve üyelerine, hazırladıkları bu plaket için teşekkür ediyorum. Bu plaketi almaktan dolayı onur duydum. Sürpriz oldu” dedi.

GÖREV DEĞİŞİMİ

Mentorluk Proje Koordinatörlüğünü 4 dönemdir devam ettiren Dilara Yaltrak, bu görevini şube üyelerinden Neriman Altun’ a devretti. Devir teslim töreninin de yapıldığı gecede Dilara Yaltrak, “Dernekteki yeni görevim nedeniyle, bu dönem son olarak koordinatörlüğünü yürüttüğüm projeyi, başarılı bir şekilde yürüteceğine inandığım Neriman Altun’ a gönül rahatlığı ile teslim ediyor ve başarılar diliyorum” dedi. Genel bir değerlendirmenin de yapıldığı gece, katılım belgelerinin verilmesi ile sonlandı.

Bugün 13:35 TSİ - Gündem

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