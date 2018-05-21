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Bugün 13:38 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:48 TSİ )

Körfez manzarasında dana lokum ile iftara ne dersiniz?

Körfez manzarası eşliğinde Haura Cafe Restoran’da zengin menü çeşitleri ile iftar yapmaya ne dersiniz? Birbirinden leziz menülerle hem yemeğe hem manzaraya doyacaksınız. Daha bitmedi… İftardan sonra canlı müzik ile de doya doya eğleneceksiniz.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otoparkı Mimar Sinan Köprüsü üst geçidi üzerinde yaklaşık bir buçuk yıldır hizmet veren Haura Cafe Restoran’da hem manzaraya hem de iftarda leziz yemeklere doyacaksınız.

İftar menü fiyatları 32 TL'den başlıyor…

Haura Cafe Restoran’ın ramazana özel olarak hazırladığı 3 farklı menüsü bulunuyor.

1-TAVUK KÜLBASTI MENÜ:

İftariyelik, Meze, Şakşuka, Çiğ Köfte, Kuru Cacık, Çorba, Salata, Tatlı, İçeceklerle birlikte Ana Yemek olarak Tavuk Külbastının verildiği menünün fiyatı 32 TL.

2-ÇOBAN KAVURMA MENÜ:

İftariyelik, Meze, Şakşuka, Çiğ Köfte, Kuru Cacık, Çorba, Salata, Tatlı, İçeceklerle birlikte Ana Yemek olarak Çoban Kavurma’nın verildiği menünün fiyatı 39 TL.

3-DANA LOKUM MENÜ:

İftariyelik, Meze, Şakşuka, Çiğ Köfte, Kuru Cacık, Çorba, Salata, Tatlı, İçeceklerle birlikte Ana Yemek olarak Dana Lokum’un verildiği menünün fiyatı is 46 TL.

İFTAR SONRASI CANLI MÜZİK İLE EĞLENCE

Birbirinden lezzetli yemeklerden sonra eğlenceye doyacağınız Haura Cafe Restoran’da Karadeniz Müziği ağırlıklı olmak üzere her çeşit müziği canlı olarak dinleyebilirsiniz. Canlı müziğin olduğu günler şöyle:

Pazartesi-Perşembe Cumartesi Geceleri: Karışık Canlı Müzik

Cuma Gecesi: Karadeniz Gecesi (Kemençe-Tulum)

Pazar Gecesi: Güncel Pop.

İftar menüleri ve canlı müzik konusunda bilgiler veren İşletme sahibi Aykut Çamuroğlu, şunları söyledi: ‘’ Kocaeli’nin en güzel mekanlarından birine sahibiz. Bu güzellikte bir mekanda herkes iftar yapabilsin diye menü fiyatlarımızı da uygun tuttuk. Ancak kaliteden asla ödün vermedik ve vermeyiz. Bildiğiniz kalite ve uygun fiyatla menülerimizi veriyoruz. İftar sonrasında canlı müzik ile eğlencemiz gece geç saatlere kadar devam ediyor. Daha çok Karadeniz Müziği ağırlıklı olmak üzere Karışık Canlı Müzik de yapıyoruz. Hoşça vakit geçirmek isteyen herkesi  Haura Cafe&Restoran’a davet ediyoruz’’dedi.

Haura Cafe&Restoran’ın  telefonu Tel.:0262. 324 53 41.

Bugün 13:38 TSİ - Ekonomi

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