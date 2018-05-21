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Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı...

Türk sinemasına damga vuran Hababam Sınıfı oyuncuları teker teker aramızdan ayrılıyor...

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Hababam Sınıfı, bir döneme damgasını vurmasıyla birlikte, günümüzde de izleyenleri tebessüm ettiren sahneleri içinde barındırıyor. Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan... ve daha birçoğu malesef hayatta değil... Teker teker hayata veda eden Hababam Sınıfı oyuncularından bir tanesi daha hayatını kaybetti.  Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncularından Dinçay Çetindamar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

KUAFÖRLÜK YAPIYORDU

1 Ocak 1956 doğumlu olan Dinçay Çetindamar, Darıca`da kadın kuaförlüğü ve esnaflık yapıyordu. Dinçay Çetindamar en son verdiği röportajda Hababam Sınıfı için şu sözleri söylemişti: "Bizim zamanımızda amatör ruhla genç yaşta filmlerde ve dizilerde oynadık. Şimdilerde ise 40 yaşındaki insanlar liseli genç rolünde oynuyor. İlgi görmemesinin sebebi de bu. Hababam Sınıfı gerçek bir hayat hikâyesi. Yeni filmler, diziler var olacak ama Hababam Sınıfı her zaman tazeliğini koruyacak. Hababam Sınıfı’nda üstlendiğim rol ile Halit Akçatepe, Tarık Akan, Kartal Tibet, Şener Şen ve Adile Naşit gibi dev isimlerle tanıştım. Dizide en çok sevdiğim ve hayranı olduğum isim Kemal Sunal’dı. Biz o dönemlerde para için değil sadece o kadroda yer almak için oynadık."

Bugün 14:06 TSİ - Gündem

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