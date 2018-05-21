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İnce’ye yakın isimler listeye giremedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı’nda toplanan MYK ve PM toplantısının ardından Milletvekili adaylık listeleri belli olurken, Muharrem İnce’ ye yakın isimlerin listelerde yer almaması dikkat çekti.

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CHP’de 27’nci dönem milletvekili listesi belli oldu. 13 kişilik Kocaeli listesinde, liste dışı kalan adaylar Muharrem İnce'nin yakınlığı ile bilinen isimlerin olması dikkat çekti. CHP İzmit eski ilçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ve CHP Kocaeli Gençlik Kolları eski Başkanı Murat Erinç’ in İnce’ ye yakın olduğu ve bu sebepten dolayı listeye giremedikleri konuşuluyor.

BURAM BURAM EMEK KOKAN LİSTE

13 kişilik 27’nci dönem milletvekili aday listesinde yer alamayan Mehmet Ümit Küçükkaya liste hakkında konuştu. Küçükkaya, “Hayırlı olsun. Düzenleyen arkadaşların çok detaylı şekilde düzenlediği anlaşıyor. Buram buram emek kokan bir liste. Demek ki biz yeteri kadar emek vermemişiz. İsimler önemli değil. Önemli olan CHP’nin iktidar olması. Biz yine partimiz için çalışacağız” diye konuştu.

BAŞARILI DEĞİLMİŞİZ ONU ÖĞRENDİM

CHP İl Gençlik Kolları eski Başkanı Murat Erinç ise, “Partinin sırtlayanıyız. 24 haziran dan sonrada kimse CHP’ nin kapısını açmazsa biz yine gider açarız. Keşke listede yer alsaydım ama ben listeye giremedim kenara çekileyim bizde olmaz.  Aday olmuş gibi çalışmalarıma aday gibi devam edeceğim. Genel Merkez lobilerinde başarılı değilmişiz, bunu öğrenmiş oldum. Bireysel düşünmenin zamanı değil. Mesela Partinin iktidara gelmesi ve Muharrem İnce’ nin Cumhurbaşkanı olması. Kocaeli için açıklanan liste benimde listemdir “dedi.

Bugün 14:20 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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