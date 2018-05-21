İsmail Baran: Seçim ilk turda biter

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ‘Cumhur İttifak’ının iki kanadı; AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt ve MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu’nun da katıldığı programda meclis üyeleriyle ilçedeki yatırımları gezdi. Yatırımlar dışında Başkan Baran ve ilçe başkanları, 24 Haziran’da yapılacak olan seçim için çalışma da yürüttü. Bölgelerde yapılan geziler sırasında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Baran, Cumhur İttifakı ile Körfez’de yakalanan havadan bahsetti, ilçeden rekor oy beklentisini yineledi.

“OYUNLARI BOZACAĞIZ”

Başkan Baran, gezi sırasında yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından imzalanan, BBP'nin de destek verdiği Cumhur İttifakı, Türkiye üzerine oynanan oyunları bozacak hayırlı bir ittifaktır. Bu ittifak Türkiye'nin bütünlüğünü, bağımsızlığını, birliğini, dirliğini ve geleceğini tüm siyasi hesapların üzerinde tutan bir anlayışla hazırlanmıştır” dedi.

“İLK TURDA BİTECEKTİR”

İttifakın ülke için çok hayırlı neticeler vereceğini belirten Baran, “Cumhur İttifakı iyi niyetle kuruldu. Hayırlı niyetle yola çıkanlar hayırlı sonuca ulaşır. Cumhurbaşkanlığı seçimi de ilk turda tamamlanacaktır. Cumhur’un başkanı Recep Tayyip Erdoğan olacaktır” dedi.