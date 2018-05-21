Haluk Levent, Saadet Partisi için Kocaeli'ye mi geliyor?

24 Haziran seçimlerine yönelik ciddi çalışmalarını sürdüren Saadet Partisi’nin Kocaeli’deki miting tarihi 2 Haziran olarak açıklanmıştı. Saat 17.00’da başlaması planlanan miting İzmit Milli İrade Meydanı’nda (Perşembe Pazarı Alanı) yapılacak.
HALUK LEVENT VEYA GRUP ABDAL
Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu’nun katılacağı Kocaeli mitingine Anadolu Rock’un güçlü sesi Haluk Levent veya Grup Abdal’ın katılması bekleniyor. Konserle ilgili kesin açıklama yapılmazken konunun ilerleyen günlerde netleştirileceği tahmin ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz