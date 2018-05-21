24 Haziran seçimleri için çalışmalarını sürdüren Saadet Partisi’nde bayan milletvekili aday adaylarından Yasemin Eroğlu ve Emine Erbaş Yıldırım, İzmit’te esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla bir süre muhabbet eden aday adaylarına özellikle de bayan esnafın ve vatandaşların yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti. 24 Haziran seçimlerinin kötü gidişatın son bulması için bir fırsat olduğunu söyleyen aday adayları, milletin bu fırsatı değerlendireceğinden emin olduklarını ifade etti.
Bugün 14:40 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:42 TSİ )
SP’nin bayan adayları sahada
24 Haziran seçimleri için çalışmalarını sürdüren Saadet Partisi’nde bayan milletvekili aday adaylarından Yasemin Eroğlu ve Emine Erbaş Yıldırım, İzmit’te esnaf ziyaretinde bulundu.
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Bugün 14:40 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz