SP’nin bayan adayları sahada

24 Haziran seçimleri için çalışmalarını sürdüren Saadet Partisi’nde bayan milletvekili aday adaylarından Yasemin Eroğlu ve Emine Erbaş Yıldırım, İzmit’te esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla bir süre muhabbet eden aday adaylarına özellikle de bayan esnafın ve vatandaşların yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti. 24 Haziran seçimlerinin kötü gidişatın son bulması için bir fırsat olduğunu söyleyen aday adayları, milletin bu fırsatı değerlendireceğinden emin olduklarını ifade etti.