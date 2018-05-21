Duyar’dan sağduyu çağrısı!

Yapılacak değerlendirmelerin ardından kimsenin kırılma lüksünün bulunmadığını belirten Duyar, “Yapılması gereken sadece hedefe kilitlenmektir. Referandum oylamasında sandıktan çıkan sonuç 24 Haziran seçimlerini zorunlu hale getirmiştir. Temsilde adalet, yönetimde istikrarın sağlanması ve bütün vesayetlerin ortadan kalkması için referandumun anlamı olması için çok çalışmalıyız” dedi.

“YÜRÜTMEDE DE BBP”

Referandumdaki değişikliklerin 24 Haziran seçimleri ile hayata geçebileceğini belirten Duyar, “Yaşan gelişmeler neticesinde cumhur ittifakı ortaya çıktı. Bu yapının bir parçası olan BBP, yeni dönemde Meclis’te temsil edilecektir. Sadece yasamada değil, yürütmede de BBP kadroları olmalıdır. Arzu ettiğimiz sayının altında BBP'liye AK Parti listelerinde yer alacağını görebiliyoruz. Bu durumda bize yakışan sağduyulu olmaktır” açıklamasında bulundu.