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Işık’tan SKM ziyareti

AKP’de 24 Haziran seçim sürecindeki çalışmalar devam ediyor.

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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da, önceki gün il başkanı Abdullah Eryarsoy ve beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte İl Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti. SKM Başkanı Mehmet Uzunoğlu’ndan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Işık, “Tüm ekibimize başarılar diliyorum. Biz partimize ve SKM yöneticilerimize güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugün 14:41 TSİ - Siyaset

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