Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da, önceki gün il başkanı Abdullah Eryarsoy ve beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte İl Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti. SKM Başkanı Mehmet Uzunoğlu’ndan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Işık, “Tüm ekibimize başarılar diliyorum. Biz partimize ve SKM yöneticilerimize güveniyoruz” ifadelerini kullandı.
Bugün 14:41 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:43 TSİ )
Işık’tan SKM ziyareti
AKP’de 24 Haziran seçim sürecindeki çalışmalar devam ediyor.
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Bugün 14:41 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz