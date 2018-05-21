CHP milletvekili aday adayları Cevdet Sezer ve Beyhan Korkmaz, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’nin Tavşantepe Mahalle Temsilciliğini ziyaret ederek başarılar diledi. Aday adaylarından Sezer, Kandıralı ve manav Türklerinin yoğun olarak ikamet ettiği bölgede her partiden hemşehrisi ile bir araya gelerek sohbet etmek istediğini dile getirdi. İYİ Parti yöneticileri de ziyareti dolayısıyla CHP’li adaylara teşekkür ederek çalışmalarında kendilerine başarılar dilediler.
Bugün 14:42 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:44 TSİ )
CHP’li adaylardan İYİ Parti’ye ziyaret
CHP milletvekili aday adayları Cevdet Sezer ve Beyhan Korkmaz, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’nin Tavşantepe Mahalle Temsilciliğini ziyaret ederek başarılar diledi.
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Bugün 14:42 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz