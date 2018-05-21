CHP’li adaylardan İYİ Parti’ye ziyaret

CHP milletvekili aday adayları Cevdet Sezer ve Beyhan Korkmaz, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’nin Tavşantepe Mahalle Temsilciliğini ziyaret ederek başarılar diledi. Aday adaylarından Sezer, Kandıralı ve manav Türklerinin yoğun olarak ikamet ettiği bölgede her partiden hemşehrisi ile bir araya gelerek sohbet etmek istediğini dile getirdi. İYİ Parti yöneticileri de ziyareti dolayısıyla CHP’li adaylara teşekkür ederek çalışmalarında kendilerine başarılar dilediler.