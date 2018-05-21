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CHP’liler hemşireleri ve engellileri unutmadı

CHP İl Kadın Kolları, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası ve 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

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CHP’li kadınlar Hemşirelik Haftası etkinleri kapsamında Dilovası’ndaki aile sağlık ocaklarını, eczaneleri ve hastaneleri ziyaret etti.

ADAYLAR DA KATILDI

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve yönetimine, Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, İlçe Kadın Kolları Başkanı Burcu Aslan, partinin milletvekili aday adaylarından Prof. Dr. Muhip Kanko, Dr. İsmail Demir ve Dr. Mustafa Anaç da eşlik etti. CHP’li heyet ziyaret ettikleri sağlık kuruluşu çalışanları ile sohbet etti ardından karanfil takdim etti.

REHABİLİTASYON ZİYARETİ

CHP İl Kadın Kolları’nın Engelliler Haftası kapsamındaki ziyaret durağı ise Suadiye oldu. Cemal Doğan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne konuk olan CHP’li kadınlara, Kartepe İlçe Kadın Kolları Başkanı Kurtuluş Versan ve milletvekili aday adayı Beyhan Korkmaz eşlik etti.

Bugün 14:44 TSİ - Siyaset

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