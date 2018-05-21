Söğüt’ten çat kapı ziyaretler

SKM programları çerçevesinde adeta çat kapı tabiriyle ziyaretler gerçekleştiren Başkan Söğüt ilk olarak, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle ilçe sakinlerinden Kemal Akova’yı evinde ziyaret etti.
HASTA ZİYARETLERİ
İlçe başkanı Şener Söğüt, daha sonra Osman Dudunalı ve Kızılay Körfez Şube Başkanı Yılmaz Kandal’ın babası Mustafa Kandal’ı evlerinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. AKP’li Söğüt’ün teşkilat mensupları ile yaptığı ziyaret bölge halkı tarafından da ilgi gördü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz