Ayaz: Gönülden gönüle köprüler kuruyoruz

‘Birlikte yönetiyoruz’ yaklaşımıyla vatandaşlarla her zaman bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak Vezirçiftliği Mahallesi’ne ziyaret gerçekleştiren Başkan Ayaz’a, Belediyesi Meclis üyeleri İbrahim İbrahimoğlu ile Ali Arslan ve Vezirçiftliği Mahalle Muhtarı Bahattin Aktepe eşlik etti. Ziyaret sırasında hasta ve yaşlıların hayır dualarını alan Başkan Ayaz, gönülden gönüle köprüler kurdu.

“GELECEĞE DE YATIRIM”

İlçeye yapılan ve yapılacak olan projeleri anlatan Başkan Ayaz, sadece bugüne değil geleceğe de yatırım yaptıklarının altını çizdi. Başiskele’yi vatandaştan aldıkları destekle daha yükseğe taşıyacaklarını söyleyen Başkan Hüseyin Ayaz, “Fizikî yolları yaptığımız gibi, gönül yollarını da yapıyor, gönülden gönüle köprüler kuruyoruz” diye konuştu.