Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan General Edip Bayoğlu İlkokulu bahçesinde öğrenciler oynarken, okulda asılı olan Türk Bayrağı ve Atatürk posterin rüzgar nedeniyle yere düştü. Yere düşen bayrak ve posteri gören öğrenciler, hızla koşarak yerden aldıkları bayrak ve posteri kaldırdı. O anlar okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Öğrencilerin bu hareketleri izleyenleri gururlandırdı.
Bugün 14:47 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:25 TSİ )
Gururlandıran anlar!
Körfez'de bir ilkokulun bahçesinde oynayan öğrenciler, rüzgar nedeniyle yere düşen Türk Bayrağı ve Atatürk posterini kaldırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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Bugün 14:47 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz