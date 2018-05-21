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Gururlandıran anlar!

Körfez'de bir ilkokulun bahçesinde oynayan öğrenciler, rüzgar nedeniyle yere düşen Türk Bayrağı ve Atatürk posterini kaldırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan General Edip Bayoğlu İlkokulu bahçesinde öğrenciler oynarken, okulda asılı olan Türk Bayrağı ve Atatürk posterin rüzgar nedeniyle yere düştü. Yere düşen bayrak ve posteri gören öğrenciler, hızla koşarak yerden aldıkları bayrak ve posteri kaldırdı. O anlar okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Öğrencilerin bu hareketleri izleyenleri gururlandırdı.

Bugün 14:47 TSİ - Gündem

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