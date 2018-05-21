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Boşnaklar birlikte oruç açtı

Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, iftarda bir araya geldi.

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Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği iftar programı düzenledi. İftar programına katılan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, davetliler ile yakından ilgilenerek programı düzenleyen Dernek Başkanı Erhan Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

350 KİŞİ KATILDI

Yaklaşık 350 Boşnak vatandaşın katıldığı iftar programı Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Erhan Yılmaz’ın selamlama konuşmaları ile başladı. Ezanın okunması ile oruçlarını açan Bosna Hersek Türkleri, iftar programına katılan Başkan Yıldırım başta olmaz üzere tüm misafirlere teşekkür ettiler.

Bugün 14:54 TSİ - Gündem

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