HDP'nin 1. sıra adayı belli oldu!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli 1. sıra milletvekili adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu oldu. Gergerlioğlu, OHAL sürecinde çıkarılan KHK'lar ile Kocaeli Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edilmişti.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU KİMDİR?

1965 yılında dünyaya gelen Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu ilköğretim ve Ortaokul eğitimini Bursa’ta tamamlamış ardından Bursa İmam Hatip Lisesi ve Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur.

Mezuniyetin ardından Iğdır Tecirli Sağlık Ocağı ve Bursa Orhaneli Devlet Hastanesinde çalışmış TUS sınavını kazanmış ve uzmanlık eğitimine başlamıştır. Süreyyapaşa Göğüs Hastanesinde ise görevini tamamlamış ve Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz uzmanı olmuştur.

2000 senesinde İzmit Seka Devlet Hastanesinde Uzman Dr. olarak çalışmaya başlayan Ömer Gergerlioğlu 2003 senesinde Mazlumder Kocaeli Şube başkanlığına seçilmiş uzun süre çalışmalar gerçekleştirmiş ardından 2007 genel başkanlık görevine genel kurul oybirliği ile getirilmiştir.

2009 yılında ise kongrede kalması yönünde istekler olmasına rağmen genel başkanlı görevinden kendi isteği ile ayrılan Ömer Gergerlioğlu 2007’den bu yana bir çok dergi, ulusal gazete ve internet sitelerinde köşe siyaset ile ilgili yazılar yazmıştır.

2017 yılında ise Devlet Memurluğu görevinden ihraç edilmiştir. Hak ve Adalet Platformu sözcüsü olarak çalışmalarını devam ettiren Ömer Gergerlioğlu az düzeyde Arapça ve orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Evlidir ve bu evliliğinden bir kız, ikide erkek evladı vardır.

Ömer Gergerlioğlu aslen Şanlıurfa’lıdır.