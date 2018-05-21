İlçe başkanı Ali Osman Gür ve yönetimi sahadaki varlığını sürdürüyor. Parti programlarına belediye başkanı Şevki Demirci’nin de katıldığı belirtildi. İlçe genelinde taziye, esnaf, hasta, yaşlı ve sivil STK ziyaretlerine ağırlık veren Gür ve ekibi, Çayırovalıların sorunlarını dinleyerek çözümü için gerekli görüşmelerde bulunuyor.
Bugün 15:16 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:17 TSİ )
AKP Çayırova çok çalışıyor
AKP Çayırova Teşkilatı, 24 Haziran seçimleri öncesindeki parti programlarını sürdürüyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:16 TSİ - Siyaset
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz