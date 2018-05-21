AKP Çayırova çok çalışıyor

İlçe başkanı Ali Osman Gür ve yönetimi sahadaki varlığını sürdürüyor. Parti programlarına belediye başkanı Şevki Demirci’nin de katıldığı belirtildi. İlçe genelinde taziye, esnaf, hasta, yaşlı ve sivil STK ziyaretlerine ağırlık veren Gür ve ekibi, Çayırovalıların sorunlarını dinleyerek çözümü için gerekli görüşmelerde bulunuyor.