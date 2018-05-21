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Bugün 15:23 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:28 TSİ )

Kocaeli Hanibal’a şapka çıkarın: 42-49

Kurulalı sadece 2 yıl bile olmadı. Kocaeli Hanibal Spor Kulübü, erkek basketbol U-12 takımı en iyi 6 takım arasına kaldı.

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İzmit merkezli Hanibal Basketbol Kulübü, Kocaeli U-12 Basketbol Ligi’nde 6’lı Play-Off grubuna kalarak önemli bir başarıya imza attı. Hafta arasında Gölcük Belediyespor’a 4 sayı farkla yenilen ve kazanması gereken son maçında Yenikentspor ile karşılaşan Hanibal, ilk 3 çeyrek geride götürdüğü mücadeleyi son çeyrekteki müthiş savunması ile 49-42 kazandı ve Kocaeli’nin en iyi 6 takımı arasına girdi.

BURAK KARA: KENDİ SPORCULARIMIZLA

3 Temmuz 2017 tarihinde Kocaeli basketboluna hizmet etmeye başlayan Hanibal Basketbol Kulübü’nü tüm maçlarında sporcu velileri de desteklerken, kulübün genel koordinatörü ve antrenörü Burak Kara şu ifadelere yer verdi: Çalışmalarımızın meyvelerini almak memnuniyet verici. Şükürler olsun ki U-12’te son 6’ya kaldık. Amacımız burada da başarılı olabilmek. Daha da önemlisi alt yapı gruplarımız her geçen gün zenginleşiyor. Yetiştirdiğimiz sporcularla başarıya ulaşmak çok daha keyifli.

AMACIMIZ İYİ İNSAN YETİŞTİRMEK

Basketbol okulumuza gelen arkadaşlarımıza da öncelikli olan iyi birer insan olmayı öğretiyoruz. Sporcularımızın burada aldıkları eğitim ve spor disiplini hayatının ileriki dönemlerinde çocuklarımıza çok fayda sağlıyor. Velilerimize de çok teşekkür ediyorum. Onlar da hiç vazgeçmiyorlar ve çocuklarının iyi birer sporcu olması için ellerinden geleni yapıyorlar. Geçtiğimiz gün veliler ve sporcularımız arasında “Babalar ve Oğullar” maçı yaptık. Orada herkesin mutluluğu ve heyecanı görülmeye değerdi. Bizlerin asıl amacı bu şehrin çocuklarına, Kocaeli ve İzmit basketboluna katkı sağlamak.

Bugün 15:23 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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