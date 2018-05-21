Gündoğdu Elektrik Grup kazandı: 7-4

7. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nın iddialı takımları arasında yer alan ve genç iş adamı Ferhat Gündoğdu’nun sahibi olduğu Gündoğdu Elektrik Grup takımı ilk maçını kazandı. Armutlu Emlak İnşaat karşısında 7-4’lük galibiyet elde eden Gündoğdu Elektrik’in gollerini Emrah Savgu (3), Serter Keskin (2) ve Çağrı Şimşek (2) attı. Armutlu Emlak’ın sayıları ise Emrah Davulcu (2), Baykal Şahan ve Bülent Harmancı’dan geldi.