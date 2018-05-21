Saadet'in Kocaeli adayları açıklandı!

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.
Buna göre Saadet Partisi'nin Kocaeli Milletvekili aday listesi şu şekilde:
1. Sinan Ejderoğlu
2. Recep Sarıdoğan
3. Reyhan Şengün
4. Volkan Gemiksiz
5. İbrahim Bıyıklı
6. Nihat Yıldız
7. Sinan Yolcu
8. Ömer Faruk Yıldırım
9. Sedat Uslu
10. Fahrettin Taşkaya
11. Fatma Betül Uludağ
12. Fatih Karaman
13. Latif Gökhan Durtaş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz