Vatan Partisi'nin listesi belli oldu!

Vatan Partisi 24 Haziran 2018 seçimleri için Kocaeli milletvekili aday listesi belli oldu.
Liste şu şekilde:
1. Sebahat Cicioğlu (mimar),
2. Furkan Yüce (üniversite öğrencisi)
3. Orhan Kadıoğlu (mimar)
4. Kadir Doğan (tarım üreticisi)
5. Mehmet Akkaya (sendikacı)
6. Hatice Alp (işçi)
7. Mustafa Cerit (elektrikçi)
8. Ahmet Şahin (endüstri mühendisi)
9. Ali Tanrıkulu (elektronik)
10. Nuray Turan (ev hanimi)
11. Bora Yavuz (üniversite öğrencisi)
12. Naim Bakır (üniversite öğrencisi)
13. Erol Çetin (işçi)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz