İYİ Parti'de ilk 4 aday belli oldu!

Kulislerde dolaşan bilgilere göre, İYİ Parti Kocaeli'nin 24 Haziran seçimlerinde yarışacak 13 vekil adayından 4'ü öğrenildi. Kesin liste 17.00'da açıklanacak.
Listenin ilk 4 adayı şu şekilde:
1. Lütfü Türkkan
2. Ali Türkşen
3. Harun Demirkaya
4. Ruhittln Sönmez
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz