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İYİ Parti'de ilk 4 aday belli oldu!

İYİ Parti Kocaeli'nin 24 Haziran seçimlerinde yarışacak 13 vekil adayından 4'ü öğrenildi.

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Kulislerde dolaşan bilgilere göre, İYİ Parti Kocaeli'nin 24 Haziran seçimlerinde yarışacak 13 vekil adayından 4'ü öğrenildi. Kesin liste 17.00'da açıklanacak.

Listenin ilk 4 adayı şu şekilde:

1. Lütfü Türkkan

2. Ali Türkşen

3. Harun Demirkaya

4. Ruhittln Sönmez

Bugün 16:16 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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