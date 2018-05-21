İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var...

Izmitllliii Kemal - Senden CB olmaz Meral hanım. iyi parti yöneticileri her türlü yanlışı yapmaya devam ediyor. Lütfü Türkkan nı getirip gene önümüze koydular. Bizim bayat balığa karnımız tok. Harun Demirkaya da kim ? Ruhittin Sönmez kokmaz bulaşmaz bir adam. Bumudur yani koskoca Kocaeli ye layık gördükleri milletvekilleri ? yazıklar olsun.

Bu şehrin kızı dedik toplama kadroları getirdi bize dayatıyor. Hayatta benden oy alamaz.