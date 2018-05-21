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İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var...

İYİ Parti Kocaeli Teşkilatları’nın 13 kişiden oluşan milletvekili aday listesi belli oldu. Eski milletvekili ve genel başkan yardımcısı Lütfü Türkkan birinci sıradan yer alırken ikinci sırada ise sürpriz bir isim emekli SAT komandosu Ali Türkşen yer aldı

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İYİ Parti Kocaeli Teşkilatları’nın 13 kişiden oluşan milletvekili aday listesi belli oldu. Milletvekili aday adaylığına İstanbul 3. Bölgeden başvuran eski milletvekili ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, Genel Başkan Meral Akşener’in tasarrufuyla ilimizden birinci sıra milletvekili adayı oldu. İkinci sırada ise sürpriz bir isim emekli SAT komandosu olan ve FETÖ kumpası sonucu bir süre cezaevinde yatan Ali Türkşen yer aldı. Üçüncü sırada ise Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu üyesi Prof. Dr. Harun Demirkaya yer aldı. Dördüncü sırada ise Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı ve İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi olan Ruhittin Sönmez yer aldı.

İYİ PARTİ’NİN ADAY LİSTESİ

  1. Lütfü Türkkan
  2. Ali Türkşen
  3. Harun Demirkaya
  4. Ruhittin Sönmez,
  5. Dijle Akın
  6. Adil Gülez
  7. Ahmet Yeşil
  8. Fuat Berna
  9. İbrahim Ömer Toyran
  10. Renan Kıran
  11. Ayşegül Babacan
  12. Alper Bircanoğlu
  13. Ayla İlgün

Bugün 16:16 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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Yorumlar

(6)
06

Nuri Solmaz - Bay bay bu liste ile oyum sendin ama artık değil reis 1 oy bir oyda sadete

Yanıtla . 2Beğen 21 Mayıs 19:09
05

İzmitli - Bu liste ölüyor yazık iyi partide tarih olacak 1 tane vekil çıkaramaz bu kocaeli ona oy vermez bu nedir insanlar çare aradı listeye bak

Yanıtla . 0Beğen 21 Mayıs 18:49
04

Erkan Sayanoğlu - Dört vekil başkent yolcusu.Hayırlı olsun.En mükemmel liste iyi parti listesidir.

Yanıtla . 1Beğen 21 Mayıs 18:32
03

Ayhan - İlk üç sıra mükemmel.

Yanıtla . 2Beğen 21 Mayıs 17:51
01

Izmitllliii Kemal - Senden CB olmaz Meral hanım. iyi parti yöneticileri her türlü yanlışı yapmaya devam ediyor. Lütfü Türkkan nı getirip gene önümüze koydular. Bizim bayat balığa karnımız tok. Harun Demirkaya da kim ? Ruhittin Sönmez kokmaz bulaşmaz bir adam. Bumudur yani koskoca Kocaeli ye layık gördükleri milletvekilleri ? yazıklar olsun.

Bu şehrin kızı dedik toplama kadroları getirdi bize dayatıyor. Hayatta benden oy alamaz.

Yanıtla . 3Beğen 21 Mayıs 16:50
02

Erkan Sayanoğlu - @Izmitllliii Kemal 01 nolu yoruma cevabı: En güzel liste iyi parti listesidir.

Yanıtla . 0Beğen 21 Mayıs 17:21
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