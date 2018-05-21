AKP'nin en genç vekil adayı Kocaeli'den

AK Parti'nin, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan aday listesi YSK'ye sunuldu. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Bayram heyecanlı olduğunu dile getirerek, “Çok mutluyum. Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımız Sayın Erdoğan biz gençlere bu fırsatı tanıdı. Çok büyük gurur duyuyorum. Biz gençler çok çalışacağız. İnşallah 24 Haziran günü de her zaman bu yolda dik bir şekilde yürüyeceğimizi göstereceğiz” ifadelerini kullandı.