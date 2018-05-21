Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 16:51 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 17:36 TSİ )

AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu!

24 Haziran seçimleri öncesi AKP’de 27’nci dönem milletvekili adayları belli oldu. Listede 1’nci sırada Başbakan Yardımcısı Fikri Işık yer aldı. Mevcut milletvekili Zeki Aygün, eski İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Başiskele eski Belediye Başkanı Şahin Talus, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman yer alamadı.

mask
mask
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

AKP, 27’nci dönem milletvekili adayı olan 13 ismi Bahçecik Soğuksu Tesisleri’nde gerçekleştirdiği toplantıda kamuoyuna duyurdu. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri ve AKP Milletvekili aday adayları katılım gösterdi. Milletvekili listesinde 1’sırasında Fikri Işık yer alırken, mevcut milletvekili Zeki Aygün, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa eden eski İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve Başiskele eski Belediye Başkanı Şahin Talus, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman yer alamadı.

LİSTELER BUGÜN BİLDİRİLDİ

24 Haziran erken seçimlerine sayılı günler kala, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimine göre siyasi partiler milletvekili kesin aday listelerini, bugün saat 17:00’a kadar YSK’ya bildirecek. 600 milletvekilinin seçileceği 24 Haziran seçimlerinde, Kocaeli’de daha önce 11 olan milletvekili sayısı da 13’e yükselmiş olacak. 1 Kasım 2015 seçimlerinde AKP 7, CHP 3 ve MHP ise 1 milletvekili kazanmıştı.

BU HERŞEYİN BAŞLANGICI

Programda konuşan AKP İl Başkanvekili Abdullah Eryarsoy, “Siyasette birliğin adresi her zaman AK Parti olmuştur. Listede kim olursa olsun kentimize ve ülkemize hayırlı olsun. Seçime 33 gün gibi kısa bir süre kaldı. Tüm teşkilatımız bir oy daha nasıl fazla alabiliriz diye gece gündüz çalışıyor. Tarihin en önemli seçimlerini yaşıyoruz. Bu seçim sosyal medya ağırlıklı bir propaganda yapacağız. Gençlere sosyal medya üzerinden ulaşacağız. Partimizin sosyal medya paylaşımlarına destek vermenizi istiyoruz. Bizler dava insanıyız. Tarafımız AK davadan yanadır. Listemiz maalesef 13 kişilik. 108 aday adayımız var. En uygun liste genel merkezimiz tarafından açıklanacak. Aday belirlenirken anket çalışmaları, temayüller yapıldı. Bu her şeyin sonu değil başlangıcıdır. Listedeki arkadaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

PARTİMİZDE ADAY ADAYI OLMAK ŞEREFTİR

Eryarsoy’un ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “AK Parti bugün dünyada bir numaralı dava hareketinin adı. Partiye üye olmak, oy vermek, gönülden destek vermek, milletvekili aday adayı olmak da önemli bir şeref. 108 arkadaşıma girişimlerinden dolayı teşekkür ediyorum. 108 aday adayımız var ama liste 13 kişiden oluşacak. Bu da takdiri ilahi. Önümüzde önemli seçim var hepimize görev düşüyor. Bu çok büyük bir hamle. Yüzümüz ak. Nereye giderseniz gidin Cumhurbaşkanımızın eserleri orada bulunuyor. Kocaeli’de uyumlu bir siyaset yapıyoruz” dedi.

DERTLİ BİR EKİBİZ

Önümüzdeki süreçte inşallah daha çok eserleri kazandıracağız diyen Karaosmanoğlu, “Gençleri hayata en güzel şekilde hazırlayacağız. Sağlıklı bir aile ve şehir olma yönünde büyük adımlar attık. Şehrimiz modern bir şehir haline geldi. Ne yaptıysak beraber yaptık. Biz dertli bir ekibiz. Derdimiz Türkiye’yi çok daha onurlu hale getirmek. Arkadaşlar rahat olun, kadere inanın” açıklamalarında bulundu.

ADAY TANITIMI 26 MAYIS’TA

AKP Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği teşkilat iftarını bu yıl farklı bir formatta yapacak. 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olacak isimleri açıklayan AKP, 26 Mayıs’ta Uluslararası Fuar Alanı’nda gerçekleştireceği teşkilat iftarında aday tanıtımını da yapacak. Teşkilat iftarı Uluslar arası Fuar Merkezi’nde 26 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Bu iftar programında aday tanıtımı yapılacağı için 19.00’da program başlayacak. Adaylara iftar programı kapsamında belli konuşma süreleri verilecek. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın da katılımı ile yapılacak olan iftar ve tanıtım toplantısına yaklaşık 2 bin 500 kişi davetli.

İŞTE AKP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

1. Fikri Işık

2. İlyas Şeker

3. Radiye Sezer Katırcıoğlu

4. Mehmet Akif Yılmaz

5. Sami Çakır

6. Cemil Yaman

7. Emine Zeybek

8. Hakan Höbek

9. Ufuk Ekinci

10. Osman Tüfekçi

11. Elifnur Bayram

12. Enver Zengin

13. Hayrettin Deniz

Bugün 16:51 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(3)
03

A. Özkar - IBRAHİM KARAOSMANOGLU SENI BELEDİYE BASKANI ADAYI GÖRMEK İSTİYORUZ KULLARLILARIN SANA HEDİYESİ OLUCAK

Yanıtla . 0Beğen 21 Mayıs 17:40
02

Ayhan - İLYAS ŞEKER YETER ARTIK DOYMADINMI

Yanıtla . 0Beğen 21 Mayıs 17:40
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
CHP’de liste belli oldu! mask
CHP’de liste belli oldu!
Küçükkaya’nın çocukluk hayali yarım kaldı mask
Küçükkaya’nın çocukluk hayali yarım kaldı
İnce’ye yakın isimler listeye giremedi mask
İnce’ye yakın isimler listeye giremedi
İnce bakın ne kadar bağış topladı mask
İnce bakın ne kadar bağış topladı
Siyasetin perde arkası, Meral Akşener olayı mask
Siyasetin perde arkası, Meral Akşener olayı
Sarıbay: Başvururken her şeyi göze almak lazım mask
Sarıbay: Başvururken her şeyi göze almak lazım
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor... mask
İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor...
CHP’de liste belli oldu! mask
CHP’de liste belli oldu!
Lise öğrencisinin cesedi sahile vurdu mask
Lise öğrencisinin cesedi sahile vurdu
Evinde ölü bulundu! mask
Evinde ölü bulundu!
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu! mask
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu!
İki kardeşi neden öldürdüğü ortaya çıktı! mask
İki kardeşi neden öldürdüğü ortaya çıktı!

GALERİ

Tramvayda anons ile evlilik teklifi mask
Tramvayda anons ile evlilik teklifi
Komşuda fabrika yangını! mask
Komşuda fabrika yangını!
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu! mask
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu!
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar mask
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar
CHP’den marşlı kutlama mask
CHP’den marşlı kutlama
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar mask
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL