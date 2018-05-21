Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Diyarbakır' dan partisinin bağımsız adayı olmak için Parti Genel Başkanlığından istifa etti.
Bugün 16:57 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 17:22 TSİ )
HÜDAPAR Genel Başkanı istifa etti!
Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu istifa etti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 16:57 TSİ - Siyaset
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz