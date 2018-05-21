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Bugün 16:57 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 17:22 TSİ )

HÜDAPAR Genel Başkanı istifa etti!

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu istifa etti.

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Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Diyarbakır' dan partisinin bağımsız adayı olmak için Parti Genel Başkanlığından istifa etti.

Bugün 16:57 TSİ - Siyaset

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