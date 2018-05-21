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Bugün 17:15 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 17:25 TSİ )

Şemsettin Ceyhan’a liste şoku!

24 Haziran Genel Seçimleri’nde görevinden istifa ederek, Milletvekili Aday Adayı olan AKP eski Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, listeye giremedi.

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13 milletvekili adayı arasında ismi okunmayan Ceyhan, programın ardından Bahçecik Soğuksu Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, "Listelerimiz belli oldu. Kadromuzla en iyi neticeyi alacağımıza inanıyorum. Sonuç itibariyle hem parti, hem de kendimizle ilgili en hayırlı olacağına da inanıyorum. Sonuna kadar Cumhurbaşkanımız için ve daha yüksek oy almak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Bugün 17:15 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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