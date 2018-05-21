Şemsettin Ceyhan’a liste şoku!

13 milletvekili adayı arasında ismi okunmayan Ceyhan, programın ardından Bahçecik Soğuksu Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, "Listelerimiz belli oldu. Kadromuzla en iyi neticeyi alacağımıza inanıyorum. Sonuç itibariyle hem parti, hem de kendimizle ilgili en hayırlı olacağına da inanıyorum. Sonuna kadar Cumhurbaşkanımız için ve daha yüksek oy almak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.