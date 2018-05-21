13 milletvekili adayı arasında ismi okunmayan Ceyhan, programın ardından Bahçecik Soğuksu Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, "Listelerimiz belli oldu. Kadromuzla en iyi neticeyi alacağımıza inanıyorum. Sonuç itibariyle hem parti, hem de kendimizle ilgili en hayırlı olacağına da inanıyorum. Sonuna kadar Cumhurbaşkanımız için ve daha yüksek oy almak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.
Bugün 17:15 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 17:25 TSİ )
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku!
24 Haziran Genel Seçimleri’nde görevinden istifa ederek, Milletvekili Aday Adayı olan AKP eski Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, listeye giremedi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 17:15 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz