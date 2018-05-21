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Bugün 17:23 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 17:27 TSİ )

Emine Zeybek'ten ilk açıklama!

AKP'nin milletvekili aday listesinde 7’nci sırada yer alan Emine Zeybek gazetemize açıklamalarda bulundu.

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AKP'nin milletvekili aday listesinde 7’nci sırada yer alan Emine Zeybek, "Genel merkezimizin takdiri. Benim açımdan önemli kısmı iki bayanın seçilecek erde yer almadı. Bu bizim için mutluluk verici. Karar mercilerinde daha çok kadınla temsil edilmek çok güzel, bu liste bize onu gösterdi. Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi, saygılarımızı sunuyorum bize bu fırsatı verdiği için. Listenin diğer kısmını henüz incelemedim ama genel merkezimiz ince eleyip dokuyor. Seçilen arkadaşlarımız için hayırlı olsun. Zaten 15 yıldır çalışıyoruz. Bugünden itibaren de durmak yok yola devam" açıklamasında bulundu.

Bugün 17:23 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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