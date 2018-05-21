BBP’de 4 ilçe istifa etti!

24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesinde siyasi partilerin milletvekili adayları bugün kamuoyuna açıklandı. AK Parti Kocaeli listesinde Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Tüfenkçi yer aldı. Ancak Tüfenkçi de AK Parti’nin listesine 10. Sıradan girebildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Büyük Birlik Partisi İzmit İlçe Başkanı Sezgin Özmen ve yönetimi istifa kararı aldı. Özmen ve ekibinin hemen istifalarını genel merkeze sunacakları öğrenildi.

KARTEPE’DEN DE İSTİFA

İzmit ilçe teşkilatının ardından bir istifa haberi de Kartepe’den geldi. Kartepe ilçe başkanı aynı zamanda da milletvekili aday adayı olan Nilgün Yüksel Yılmaz ve ekibi de istifa ettiklerini duyurdu. İstifaların süreceği ve diğer teşkilatların da istifa edecekleri belirtiliyor. İstifaların nedeninin ise Kocaelili bir ismin listede olmaması olarak nitelendiriliyor.

GÖLCÜK'TEN İSTİFA GELDİ

Büyük Birlik Partisi Kocaeli teşkilatından bir ismin listede yer almasına bir tepki de Gölcük ilçe teşkilatından geldi. Gölcük ilçe başkanı ve yönetimi, bu duruma tepki göstererek istifa etti.

GEBZE'DEN DE İSTİFA HABERİ

AK Parti'nin listesinin açıklanmasının ardından ittifaka destek veren Büyük Birlik Partisi'nden Kocaelili bir ismi listede yer almaması partide şok etkisi yarattı. Bilindiği gibi İstanbullu Osman Tüfekçi, kontenjan listesinden AK Parti'nin listesine girmişti. 17 aday adayının olduğu ilimizde İstanbul'dan bir adayın gösterilmesi partilileri sarstı. Üç ilçenin ardından Gebze ilçe başkanı aynı zamanda da milletvekili aday adayı olan Zülfikar Şahin ile yönetimi de istifa kararı aldı.