Serhat Duyar’dan sitem dolu mesaj!

24 Haziran seçimleri öncesi AK Parti, MHP ve BBP, Cumhur İttifakı kurduklarını açıklamıştı. Milletvekili adaylarının açıklanmasından önce dün BBP İl Başkanı Serhat Duyar şöyle bir açıklama yapmıştı: “15 Temmuz darbe ve işgal girişimi sonrasında yaşanan süreç 16 Nisan Referandumunu gündeme getirmiştir. Referandum oylamasında sandıktan çıkan sonuç ise 24 Haziran seçimlerini zorunlu hale getirmiştir. Temsilde adalet, yönetimde istikrarın sağlanması ve bütün vesayetlerin ortadan kalkması için; 16 Nisan Referandumunda Evet dediğimiz referandum maddelerinin hayata geçmesi gerekmektedir.

MECLİSTE BİZLERİ TEMSİL EDECEKTİR

Hasılı, 16 Nisanda evet dediğimiz Referandum maddeleri 24 Haziran seçimleri sonrasında hayata geçebilecektir. Bu gelişmeler Cumhur ittifakını meydana getirmiştir. İnşallah Cumhur İttifakının parçası olan BBP Mecliste olacaktır. Sadece yasamada değil, yürütmede de BBP kadroları olmalıdır. Birbirinden değerli arkadaşlarımız, Yöneticilerimiz ve büyüklerimiz yurt genelinde aday adaylığı müracaatında bulundular. inşallah fazla sayıda arkadaşımız Meclis'te bizleri temsil edecektir.

AKP LİSTELERİNDE YER ALACAĞINI GÖREBİLİYORUZ

Bu gelişmeler ve temenniler karşısında, imkanlara da baktığımızda arzu ettiğimiz sayının altında BBP'liye AK Parti listelerinde yer alacağını görebiliyoruz. Önce Canan sonra Can diyebilen hareketin fertleri olarak bizlere yakışan sağduyulu olmaktır. Eleştirilerimizi ve sitemlerimizi sosyal ortamlarda değil sağlıklı zeminlerde reel olarak yapmalıyız, kanaatini taşıyorum.

HEP BİRLİKTE KATKI SAĞLAMALIYIZ

Sen, ben demeden en fazla vekili çıkartacak ve Cumhurbaşkanının 1’inci turda seçileceği çalışmalara hep birlikte katkı sağlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerimle AK Parti listelerinden aday gösterilecek BBP'li isimler ile Cumhur İttifakından aday olan bütün Milletvekili adaylarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

ARKADAŞLARIMIZA BUGÜN CEVAP VEREMİYORUM

Ancak milletvekili adaylarının açıklanmasının ardından BBP’nin Kocaeli Milletvekili adaylarında kimsenin yer almasına tepki göstererek, “İlimizde aday adaylığı müracaatı yapan 17 arkadaşımız yok sayılmıştır. Kocaeli teşkilatları yok sayılmıştır. Kocaeli dışından aday gösterilemeyeceği taahhüt edilmesine rağmen Kocaeli dışından 10’uncu sıraya aday gösterilmiştir. Dün cesaretlendirdiğimiz arkadaşlarımıza bugün cevap veremiyorum” ifadelerini kullandı.