Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Elifnur Bayram, AK Parti’den milletvekili adayı oldu. Kocaeli’den 11. sıradan milletvekili adayı gösterilen Elifnur Bayram, Türkiye’nin en genç milletvekili adayı oldu. Kocaeli Fen Lisesinde 12. sınıf öğrencisi olan Bayram’ın AK Parti’de listelerin açıklanmasıyla sevincine annesi Dilan Bayram ve babası Adnan Bayram da ortak oldu. Kendisine milletvekili adayı olma imkanını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Elifnur Bayram, Türkiye’nin en genç milletvekili adayı olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

"Küçüklüğümden beri milletvekili olmak istiyordum"

"Gerçekten şu an çok mutluyum” diyen Elifnur Bayram, “Bu yaşımda böyle bir deneyim yaşıyor olmak çok mutluluk verecek bir şey. Bize bu imkanı veren Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Gençlere güvenilen bir ülkede yaşıyor olmak çok güzel bir şey. İnşallah milletime faydalı olmak için çalışmalar yapacağım, bu yolda her daim yürüyeceğim. Küçüklüğümden beri milletvekili olmak istiyordum. Ülke gündemini takip ediyordum, ilgim vardı. Ama seçilme yaşı 25’ti, şu an 18’e düştü. Bu yaşımızda Cumhurbaşkanımız bize güvendi. Ben de onun bu çağrısına cevap vermek istedim” dedi.

Listeye girmeyi beklediğini söyleyen Bayram, “Cumhurbaşkanımız bizlere güveniyor. O yüzden listeye girmeyi bekliyordum. Kendisi de açıklamıştı, ‘İlk çeyrekte listeye girmeyi beklemesinler’ diye. Ama ben olabileceğime inanıyordum. Çok güzel bir şey. Bu yaşta milletvekili adayı olmak gerçekten çok büyük bir şey, o yüzden çok mutluyum. Kocaeli’de ilk 13’te olabileceğime inanıyordum. Kocaeli’de beni çok desteklediler. Ailem de çok desteklediler, onlar da çok gurur duydular” diye konuştu.

Anne Dilan Bayram, kızı ile gurur duyduğunu ifade ederek, “Anne baba olarak evladımız bizi şimdiye kadar hiç yanıltmadı. Şimdiden sonra da yanıltmayacak. Güzel bir davada güzel bir yolda vatanı, milleti için ilerleyecek” şeklinde konuştu. Baba Adnan Bayram ise, “Biz de sevinçliyiz. Recep Tayyip Erdooğan’a çok teşekkür ediyoruz. Hep gençler gençler dedi. Kızımda zaten hep istiyordu. Biz sadece ona destek olduk. O da ben bu yolda varım dedi. Böyle bir sonuç bekliyorduk. Gençler inşallah Cumhurbaşkanımızı mahcup etmeyecek” dedi.