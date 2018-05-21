Minibüs hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 ölü!

Derince D-100 karayolundan İstanbul istikametine seyir halinde olan Ali Ürü idaresindeki 41 D 1074 plakalı minibüs, Derince battı çıktı İstiklal Caddesi girişinde önünde seyreden Metin Koç idaresindeki 41 B 8684 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada araç sürücü Ürü ve yanındaki Fatma Toy minibüste sıkıştı.
HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER
Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkartılan ağır yaralı haldeki Ürü ve Toy, ambulanslarla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan iki kişi doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
UZUN KUYRUK OLUŞTU
Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken kullanılamaz hale gelen minibüs çekiciyle otoparka götürüldü. Kamyon sürücüsü Koç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken trafik bir müddet kontrollü olarak verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz