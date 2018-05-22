Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 09:16 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 10:38 TSİ )

Partisinden 1. sıra adayı oldu ama "aday tanıtımında" yok!

MHP İl Başkanlığı tarafından organize edilen 27’nci dönem milletvekili aday tanıtım programında 1’inci sıra milletvekili adayı Saffet Sancaklı’nın olmaması dikkatlerden kaçmadı.

mask
mask
mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanlığı tarafından organize edilen 27’nci dönem milletvekili aday tanıtım toplantısı Derince Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar programıyla gerçekleştirildi. Programa milletvekili adayları Hilal Elmas, Alperen Şakacı, Ertan Yılmaz, İbrahim İnanç Çakıroğlu, Serkan Kural, Gamze Can, Vedat Akbulut, Kübra Gündoğdu, Tolga Öztürk, Dursun Furunci, Gürbüz Aslan, Zeynep Adak, İl Başkanı Aydın Ünlü, ilçe başkanları, mahalle başkanları ve çok sayıda partili katılım gösterdi. Aday tanıtım toplantısında şehirde bulunmaması ile sürekli eleştirilen Saffet Sancaklı yine yer almadı. İftar yapılmasının ardından milletvekili adayları kısaca kendilerini tanıttı.

DAVA ARKADAŞLARIMIZI UNUTMADIK

katilim-1526970011.jpg

İftar programının ardından konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Biz öncelikli olarak teşkilatlarımız olarak aday adayı olarak toplantıya katılmayan ve katılan arkadaşlarımızı arasındaki farkı göreceğiz. Biz erken seçim olması ihtimalini bilerek milletvekili aday adayı arkadaşlarımıza saha çalışmalarını hazırlamış bir teşkilatız. Kandıra’nın köylerinden Karamürsel’in mahallelerine kadar herkese ulaştık. Geçmiş dönemlerde emeklerini esirgememiş davaya bir ömür adamış arkadaşlarımızı da hiçbir zaman unutmadık” dedi.

7 SEÇİMDİR KAYBETTİK ARTIK KAZANCAĞIZ

masa-2-1526970015.jpg

Konuşmalarına devam Ünlü, “Gencinden yaşlısına, işçisinden memuruna her kesime ulaşan bir teşkilat olacağımızı söyledik ve bunu başardığımıza inanıyorum. Kocaeli’de ben varım demenin altını doldurmak budur. 200 bin kişiye dokunmuş ve tüm mahallelerde teşkilatlarını kurmuş bir partiyiz. 24 Haziran seferberlik diyoruz. 24 Haziran akşamı bayraklarımızla sokaklarda kutlamak istiyoruz. 7 seçimdir kaybettik. Her seçimden sonra telefonumuzu kapattık ve uyuduk. Artık bunun olmasını istemiyoruz” şeklinde konuştu.

masa1-1526970020.jpg

masa2-1526970024.jpg

masa3-1526970028.jpg

toplu-1526970031.jpg

Bugün 09:16 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Erol - saffet in izmit ile ilgisi kocaelispor da futbol oynamış olması ile sınırlıdır .

Yanıtla . 0Beğen 22 Mayıs 09:35

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
CHP’de liste belli oldu! mask
CHP’de liste belli oldu!
AKP'nin en genç vekil adayı Kocaeli'den mask
AKP'nin en genç vekil adayı Kocaeli'den
Listeye itiraz için Ankara’ya gittiler! mask
Listeye itiraz için Ankara’ya gittiler!
Emine Zeybek'ten ilk açıklama! mask
Emine Zeybek'ten ilk açıklama!
CHP’de adaylar listeyi değerlendirdi! mask
CHP’de adaylar listeyi değerlendirdi!
Solakoğlu'ndan büyük tepki: Ben listeden çıkacağım! mask
Solakoğlu'ndan büyük tepki: Ben listeden çıkacağım!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu mask
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu
İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor... mask
İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor...
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu! mask
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu!
CHP’de liste belli oldu! mask
CHP’de liste belli oldu!
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var... mask
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var...
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku! mask
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku!

GALERİ

Tramvayda anons ile evlilik teklifi mask
Tramvayda anons ile evlilik teklifi
Komşuda fabrika yangını! mask
Komşuda fabrika yangını!
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu! mask
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu!
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar mask
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar
CHP’den marşlı kutlama mask
CHP’den marşlı kutlama
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar mask
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL