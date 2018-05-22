Partisinden 1. sıra adayı oldu ama "aday tanıtımında" yok!

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanlığı tarafından organize edilen 27’nci dönem milletvekili aday tanıtım toplantısı Derince Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar programıyla gerçekleştirildi. Programa milletvekili adayları Hilal Elmas, Alperen Şakacı, Ertan Yılmaz, İbrahim İnanç Çakıroğlu, Serkan Kural, Gamze Can, Vedat Akbulut, Kübra Gündoğdu, Tolga Öztürk, Dursun Furunci, Gürbüz Aslan, Zeynep Adak, İl Başkanı Aydın Ünlü, ilçe başkanları, mahalle başkanları ve çok sayıda partili katılım gösterdi. Aday tanıtım toplantısında şehirde bulunmaması ile sürekli eleştirilen Saffet Sancaklı yine yer almadı. İftar yapılmasının ardından milletvekili adayları kısaca kendilerini tanıttı.

DAVA ARKADAŞLARIMIZI UNUTMADIK

İftar programının ardından konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Biz öncelikli olarak teşkilatlarımız olarak aday adayı olarak toplantıya katılmayan ve katılan arkadaşlarımızı arasındaki farkı göreceğiz. Biz erken seçim olması ihtimalini bilerek milletvekili aday adayı arkadaşlarımıza saha çalışmalarını hazırlamış bir teşkilatız. Kandıra’nın köylerinden Karamürsel’in mahallelerine kadar herkese ulaştık. Geçmiş dönemlerde emeklerini esirgememiş davaya bir ömür adamış arkadaşlarımızı da hiçbir zaman unutmadık” dedi.

7 SEÇİMDİR KAYBETTİK ARTIK KAZANCAĞIZ

Konuşmalarına devam Ünlü, “Gencinden yaşlısına, işçisinden memuruna her kesime ulaşan bir teşkilat olacağımızı söyledik ve bunu başardığımıza inanıyorum. Kocaeli’de ben varım demenin altını doldurmak budur. 200 bin kişiye dokunmuş ve tüm mahallelerde teşkilatlarını kurmuş bir partiyiz. 24 Haziran seferberlik diyoruz. 24 Haziran akşamı bayraklarımızla sokaklarda kutlamak istiyoruz. 7 seçimdir kaybettik. Her seçimden sonra telefonumuzu kapattık ve uyuduk. Artık bunun olmasını istemiyoruz” şeklinde konuştu.